PSV-aanvoerder Mauro Júnior debuteert in selectie van Braziliaans elftal

PSV-aanvoerder Mauro Júnior is voor het eerst opgeroepen voor het Braziliaanse nationale elftal. Dat heeft Carlo Ancelotti, de bondscoach van het Zuid-Amerikaanse land, woensdag bekendgemaakt. De 27-jarige PSV'er kan in de aankomende interlandperiode debuteren in het nationale elftal van zijn thuisland, als er gespeeld wordt tegen India en Australië.

Mauro Júnior speelt als sinds 2017 bij PSV en ontwikkelde zich tot een niet te missen kracht in de selectie van Peter Bosz. "Mauro is voor ons een hele belangrijke speler. Op het veld, maar ook met zijn mond. Hij levert ook op iedere positie waar we hem neerzetten", zei de coach voorafgaand aan het huidige seizoen.

PSV-aanvoerder

Mauro won tot dusver vier keer de landstitel, twee keer de KNVB Beker en vier keer de Johan Cruijff Schaal met PSV. Door de blessure van Jerdy Schouten koos Bosz dit seizoen voor de Braziliaan als nieuwe aanvoerder.

De Goddelijke Kanaries, zoals het Braziliaanse elftal heet, spelen eind september tegen India en Australië. PSV feliciteert de aanvoerder op Instagram met het bericht. "Trots op jou, Maura", schrijft de Eindhovense club.