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112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Ongeluk op A2 zorgt voor vertraging vanaf Rosmalen

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Redactie

Liveblog

07:20

Ongeluk op A2 zorgt voor vertraging vanaf Rosmalen

Automobilisten die donderdagochtend richting het noorden rijden, moeten vanaf Rosmalen rekening houden met flinke vertraging. Door een ongeluk, net over de provinciegrens op A2 bij knooppunt Deil, zijn twee rijstroken dicht tussen Rosmalen-West en Geldermalsen. 

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