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LIVE 112-nieuws | Ongeluk op A2 zorgt voor vertraging vanaf Rosmalen
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Liveblog
07:20
Ongeluk op A2 zorgt voor vertraging vanaf Rosmalen
Automobilisten die donderdagochtend richting het noorden rijden, moeten vanaf Rosmalen rekening houden met flinke vertraging. Door een ongeluk, net over de provinciegrens op A2 bij knooppunt Deil, zijn twee rijstroken dicht tussen Rosmalen-West en Geldermalsen.
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