Gaat deze nieuwe wijk in Rosmalen de was doen met water uit de sloot?

Gaan bewoners van de nieuwe wijk Groote Wielen Noord in Rosmalen straks de was doen met water uit de sloot? Die kans is zeker aanwezig. Voor ruim 1500 nieuwbouwwoningen wordt onderzocht of de huizen twee soorten water kunnen krijgen: drinkwater en huishoudwater, dat laatste voor bijvoorbeeld het doen van de was.

Normaal komt er in een huis maar één waterleiding binnen. Voor het project in Rosmalen wordt gekeken of daar een tweede leiding met gezuiverd water uit de sloot bij kan komen. Bewoners zouden dat huishoudwater kunnen gebruiken voor het doorspoelen van de wc, het doen van de was en het besproeien van de tuin.

Het project kan zorgen voor een vermindering van het drinkwaterverbruik met bijna 40 procent.

"Ons drinkwater is van geweldige kwaliteit, maar voor het doorspoelen van de wc of de tuin heb je die kwaliteit niet per se nodig", zegt Hanneke van de Ven, sectordirecteur bij Brabant Water, een van de initiatiefnemers van het project.

Drinkwatertekort

Drinkwaterbedrijven waarschuwen al langere tijd dat Brabant afstevent op een drinkwatercrisis. Dit komt doordat er steeds meer mensen en bedrijven bijkomen, terwijl er niet zomaar meer drinkwater gemaakt kan worden. Om te voorkomen dat er straks geen water meer uit de kraan komt, wordt gezocht naar manieren om het drinkwaterverbruik terug te dringen.

Woningnood

Ook bouwbedrijf Heijmans is betrokken bij het project in Rosmalen. Door de woningnood moeten er de komende jaren veel huizen bijkomen, maar die vragen ook allemaal om drinkwater. "Als we de woningbouw willen versnellen, moeten we ook anders kijken naar hoe we water gebruiken in en rond de woning", zegt Leon Dielen van Heijmans.

Meer duidelijkheid

De komende maanden gaat de gemeente Den Bosch samen met Heijmans en Brabant Water uitzoeken of het project in Rosmalen haalbaar is en wat het zal gaan kosten.

Als het plan doorgaat, zal de Groote Wielen Noord een van de grootste woningbouwprojecten in Nederland zijn waar huishoudwater en drinkwater via twee aparte leidingen naar huizen worden gebracht.