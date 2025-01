Drinkwatercrisis dreigt, dringend actie nodig om tekorten te voorkomen

Brabant stevent af op een drinkwatercrisis als geen actie wordt ondernomen. In West-Brabant is het al bijna een jaar lang code rood omdat daar de drinkwaterreserves opraken. Brabant Water kan niet meer garanderen dat overal genoeg water uit de kraan komt als het bijvoorbeeld zeer droog is. En ook de rest van de provincie stevent af op die situatie. De provincie en waterbedrijf Brabant Water zoeken naar oplossingen.

In juli vorig jaar bleek uit onderzoek van de Zuidelijke Rekenkamer dat in 2027 alleen in het oosten van Brabant nog voldoende drinkwater is. In het midden en westen van de provincie kan het tegen die tijd zo zijn dat nieuwe huizen en bedrijven niet op het drinkwaternet aangesloten kunnen worden. De plannen om dat te voorkomen staan in een rapport van de provincie en Brabant Water dat vrijdag door Provinciale Staten wordt besproken.

In dat rapport wordt nog eens duidelijk hoe schrijnend de situatie is. Momenteel levert Brabant Water jaarlijks ongeveer 190 miljoen kuub drinkwater uit grondwater in de hele provincie. Bronnen waar Brabant Water grondwater vandaan haalt, kunnen de vraag nauwelijks nog aan. De groei van de bevolking en de economie zorgt ervoor dat die vraag de komende jaren alleen maar toeneemt.

Nu kan het bedrijf al niet garanderen dat er in het westen van de provincie tijdens een droge zomer of onverwachte omstandigheden genoeg drinkwater beschikbaar is. In de rest van de provincie koersen we ook af op zo'n situatie voor 2030.

Meer grondwater

Nieuwe drinkwaterbronnen zijn dus hard nodig. Op dit moment wordt in de buurt van Roosendaal gewerkt aan een nieuwe locatie waar grondwater opgepompt kan worden. Het is de bedoeling dat daar vanaf 2028 3,5 miljoen kuub water per jaar vandaan komt, maar er zijn nog onzekerheden. Zo kan het 'complexe omgevingsproces' het vergunningstraject volgens het rapport vertragen.

Ook hopen de provincie en Brabant Water weer volledig gebruik te kunnen gaan maken van de waterwinlocatie in Tilburg. Eerder moest Brabant Water van de rechter 3,3 miljoen kuub minder oppompen, om verdroging van nabijgelegen natuurgebieden tegen te gaan.

Een tussenuitspraak van de rechter maakte dat verbod weer ongedaan. Maar tot de rechter dit jaar een definitieve uitspraak doet, is niet met zekerheid te zeggen of Brabant Water er weer de volledige 18 miljoen kuub per jaar mag oppompen.

Andere oplossingen

Naast nieuw grondwater wordt ook gezocht naar andere oplossingen. Zo loopt er tot 2026 een pilot waarbij drinkwater wordt gemaakt van zout grondwater. Die methode moet in de toekomst 5 miljoen kuub per jaar extra drinkwater opleveren.

Daarnaast wordt gehoopt om ook zeewater uit de Oosterschelde drinkbaar te maken (wat goed moet zijn voor een extra 10 miljoen kuub per jaar), maar als alles volgens plan verloopt kan dat pas vanaf 2032.

In de tussentijd wordt de oplossing gezocht in andere maatregelen. Zo moet water bespaard worden, moeten grondwatergebieden beter worden beschermd en moeten vergunningen voor waterwinning sneller worden afgegeven.

Ook kan de grondwaterbelasting, die grootgebruikers moeten betalen, worden opgehoogd. In september vorig jaar werd bekend dat de provincie de belasting op grondwaterputten wil uitbreiden, zodat meer bedrijven vanaf 2026 moeten betalen.

Ook moet de kwaliteit van het grondwater verbeteren. Want niet alleen de toename van het gebruik, maar ook de achteruitgang van de waterkwaliteit vormt een risico. De grondwaterkwaliteit wordt bedreigd door onder meer bestrijdingsmiddelen, meststoffen, zware metalen, medicijnresten en zeer zorgwekkende stoffen zoals PFAS.

Al deze oplossingen zijn cruciaal om een nog groter drinkwatertekort te voorkomen, staat er in het rapport: "Niets doen is dus geen optie: het is nodig dat alle betrokken partijen onmiddellijk en effectief handelen. Alleen door de nodige maatregelen te treffen, zorgen we ervoor dat iedere inwoner van Brabant toegang houdt tot schoon en veilig drinkwater."

