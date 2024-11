Deze installatie moet van zout water drinkwater maken: 'Historisch'

Een nieuw wapen tegen het drinkwatertekort is maandag gepresenteerd in Drongelen. Voor Brabant Water is het een primeur: voor het eerst pompt de organisatie geen zoet, maar een beetje zout grondwater op. De proef moet laten zien of dat over enkele jaren op grote schaal als drinkwater te gebruiken is. "Dit is een historisch moment", zegt directeur Rob van Dongen.

Dat brakke, zoutige water zit veel dieper dan normaal: op zeker driehonderd meter. Dat is de lengte van drie voetbalvelden de grond in. Hoe dieper, hoe langer het water daar al zit. Ooit was daar de zeebodem, dus dat water is een beetje zoutig. Een heel fijne zeef haalt al het zout uit het water.

Tekort

"Een tekort aan drinkwater dreigt. We hebben met de provincie afgesproken de hoeveelheid grondwater die we oppompen niet meer mag stijgen", legt Van Dongenuit. En dus moet Brabant Water op zoek naar andere bronnen. Nu al zijn er problemen. "De urgentie is groot, vooral in Midden- en West-Brabant. Als het langdurig heel erg warm is, dan dreigt de situatie dat we uitverkocht zijn", vertelt de directeur.

De vraag naar drinkwater zal in de toekomst alleen maar stijgen. "Het aantal mensen en bedrijven groeit. Dus ook de vraag naar het drinkwater. We moeten het grondwater beschikbaar houden voor toekomstige generaties", legt provinciebestuurder Saskia Boelema uit.

Vijf miljard liter

Het gaat dus om een proef. Vanaf 2030 moet de nieuwe bron vijf miljard liter drinkwater per jaar opleveren. "Het is voor het eerst in Europa dat er gewerkt wordt aan een brakke grondwaterbron die op deze schaal drinkwater moet gaan leveren", stelt Brabant Water.

De installatie gaat niet alles oplossen. "Nee, het is een puzzelstukje. Ook water besparen is heel belangrijk", weet de directeur. Dit is niet de enige actie: in Brabant wordt ook gekeken naar zeewater uit de Oosterschelde als aanvullende bron.

Of het water uit de kraan straks anders gaat smaken? Van Dongen: "Brabant heeft het lekkerste water en ik garandeer dat dat zo blijft."