Gaswinning moet stoppen, daarom stapt provincie weer naar rechter

Als het aan de provincie ligt, stopt de gaswinning in Waalwijk. De provincie vindt dat het Rijk de vergunning aan het Canadese Vermelion Energy onterecht heeft verleend en stapt naar de rechter. Volgens de provincie neemt het bedrijf niet genoeg maatregelen om het grondwater te beschermen. De vergunning komt voor de provincie als een verrassing.

Opeens was daar in mei dit jaar het definitieve besluit van de staatssecretaris: Vermilion heeft een nieuwe vergunning gekregen en mag dus gewoon doorgaan met boren. Met de bezwaren van de provincie is niets gedaan. Extra pijnlijk is dat het ministerie van Economische zaken en Klimaat de provincie er niet van op de hoogte stelde dat de vergunning aan Vermilion was toegekend. Normaal gesproken gebeurt dit wel. De provincie moest het nu zelf per ongeluk ontdekken.

Grondwater beschermen

Maar de provincie laat het er niet bij zitten. Met een nieuwe stap naar de rechter hoopt ze alsnog de gaswinning in Waalwijk stil te leggen. Want ze is nog altijd van mening dat het bedrijf niet genoeg voorzorgsmaatregelen neemt om het grondwater te beschermen.

Sinds 1996 wordt er naar gas geboord in Waalwijk. Het Canadese bedrijf boort er naar aardgas met een methode die fracking wordt genoemd. Dat is een techniek waarbij vloeistof in de grond wordt gespoten om de opbrengst te verhogen. Fracking wordt al sinds de jaren vijftig toegepast. Het Staatstoezicht op de Mijnen constateerde in 2016 in een rapport dat deze techniek verantwoord is.

Eerder bezwaar

Het is niet de eerste rechtszaak over de gaswinning in Waalwijk. In 2018 stapten gemeenten, de waterschappen en de provincie naar de rechter om te voorkomen dat in de omgeving extra gas gewonnen kon worden.

Eerder in datzelfde jaar raakte de bodem in Waalwijk ernstig vervuild als gevolg van de gaswinning. En een jaar daarvoor kwam op een andere boorlocatie in Loon op Zand een giftige stof vrij. Het OM vond dat Vermilion onvoldoende maatregelen had genomen om dit te voorkomen.

Twee jaar later gaf de Raad van State de lokale en regionale overheden geen gelijk: de gaswinning mocht gewoon doorgaan. En in 2022 diende de provincie nog een bezwaar in tegen de concept-vergunning. Er zou niet genoeg gedaan worden om het grondwater te beschermen. Het mocht weer niet baten.

Vergunning deugt niet

In een brief aan de rechtbank zet de provincie nu uiteen waarom ze vindt dat de vergunning van Vermilion weer moet worden ingetrokken. In de brief is onder meer te lezen dat de provincie vindt dat de aanvraag voor de vergunning niet aan de voorwaarden voldoet. Deze zou incompleet zijn, waardoor niet met zekerheid te zeggen is of er schadelijke stoffen aanwezig zijn en of het bedrijf 'de hoogst mogelijke beschermingsmaatregelen' neemt om vervuiling door die schadelijke stoffen te voorkomen. Een zekerheid die het bedrijf verplicht is te geven.

Ook is volgens de provincie het monitoringssysteem niet toereikend. Zo zouden er onvoldoende meetpunten zijn, waardoor bodemvervuiling onopgemerkt zou kunnen blijven. En er zou niet op alle schadelijke stoffen worden gemeten.

Saillant detail is dat de gaswinning eigenlijk nooit toegestaan had mogen worden. Het grondwatergebied in Waalwijk is namelijk niet pas sinds 2010, zoals Vermilion beweert, maar al sinds 1988 beschermd. Ruim voordat er begonnen werd met boren in 1994 dus. Volgens de regels van 36 jaar geleden was het al niet toegestaan om diep te boren in een beschermd grondwatergebied.

Op deze kaart is te zien dat het gebied waarin geboord wordt (Sprang) midden in beschermd grondwatergebied ligt. Schuif de rode knop om de afbeeldingen te vergelijken. Klik hier om de kaart te openen.