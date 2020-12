Gaswinning in Waalwijk en omgeving mag tot 2026 doorgaan, Raad van State verwerpt bezwaren

De gaswinning is al jaren een buikpijndossier in Waalwijk en omgeving (fotocompositie: Omroep Brabant). vergroot

De gemeente Waalwijk is teleurgesteld in een uitspraak van de Raad van State over de gaswinning door Vermilion Energy. Met de gemeenten Tilburg, Loon op Zand, Heusden en Aalburg en de provincie Noord-Brabant had ze willen voorkomen dat het bedrijf door mag gaan met het winnen van gas. De Raad van State oordeelde woensdag anders.

Vermilion kreeg eerder van de minister van Economische Zaken toestemming om nog tot 2026 aardgas te winnen. De gemeentebesturen van Waalwijk, Loon op Zand, Altena en Heusden kregen bij hun poging om hieraan een eind te maken steun van drie waterschappen en de provincie. Ook attractiepark De Efteling en woningcorporatie Casade in Waalwijk sloten zich hierbij aan.

'Risico's voor omgeving'

De tegenstanders vinden dat de gaswinning, die al sinds 1991 plaatsvindt, risico's kan opleveren voor het milieu en de omgeving. Zo zijn de waterschappen bang dat het grond- en drinkwater vervuild raakt. Hierover merkt de Raad van State op dat de waterschappen eerder geen negatieve adviezen hebben uitgebracht over het winningsplan.

De bezwaarmakers vreesden ook bodemdaling. Het Staatstoezicht op de Mijnen heeft echter ingeschat dat die bij Waalwijk beperkt zal blijven, tussen de 1 en 4 centimeter. Het risico op aardbevingen is volgens de toezichthouder verwaarloosbaar.

'Onwenselijk en onverantwoord'

Ook voor het argument dat 'Nederland van het aardgas' af wil, was de Raad van State niet gevoelig. De bezwaarmakers stellen dat het winnen van gas niet strookt met de inzet die nodig is voor de energietransitie en voor het behalen van de doelstellingen uit het klimaatakkoord. De gaskraan hoeft weliswaar niet morgen dicht, maar afbouwen kan en moet wel, vinden Waalwijk en de partijen die haar steunden.

Het uitbreiden van de bestaande gaswinning vindt de gemeente Waalwijk onwenselijk en maatschappelijk niet verantwoord. Ze zal ‘Den Haag’ blijven oproepen om te kijken naar duurzame alternatieven in plaats van het extra en langer winnen van fossiele brandstoffen. Dit om verdere schade aan natuur en milieu te voorkomen.

'Nooit problemen'

De Raad van State gaf ook zijn visie op fracken. Een techniek waarbij vloeistof in de grond wordt gespoten om de opbrengst te verhogen. De bezwaarmakers vinden dat onvoldoende is gekeken naar de gevaren van deze techniek. De Raad van State is het hiermee niet eens, maar draagt Vermilion wel op een 'goed werkplan' te schrijven voor zijn winningsactiviteiten.

Fracking wordt al sinds de jaren vijftig toegepast, ook bij de gaswinning in Waalwijk. Het Staatstoezicht op de Mijnen constateerde in 2016 in een rapport dat deze techniek verantwoord is. De toezichthouder inventariseerde 338 eerdere toepassingen van de techniek in Nederland. Voor zover bekend leidde het nooit tot problemen.

