Slag in de strijd tegen gaswinning verloren, maar nog niet de oorlog

Peter Flohr voor een vestiging van Vermilion in Loon op Zand (foto: Jan Peels). vergroot

Onverantwoord. Onwenselijk. Niet van deze tijd. De beslissing van de Raad van State om meer boringen naar gas in de gemeente Loon op Zand toe te staan, is slecht gevallen bij de bezwaarmakers. Onder meer waterschap De Dommel en drinkwaterbedrijf Brabant Water reageren teleurgesteld. Toch zijn ze, net zo min als de gemeente Loon op Zand, van plan de strijdbijl te begraven.

Vermilion Energy zoekt al sinds jaren naar gas in een deel van Loon op Zand. Enkele jaren geleden kreeg de Canadese onderneming een vergunning van minister Eric Wiebes van Economische Zaken om hiermee tot 2026 door te gaan. Diverse bezwaarmakers vochten de beslissing aan bij de Raad van State, maar die gaf hen woensdag nul op rekest.

“Nederland moet van het gas af."

De uitspraak is een bittere pil voor Peter Flohr van Stop Gaswinning in Loon op Zand. “Er zijn zoveel mensen die zich hiermee bemoeid hebben. Voor hen en voor mij is het een teleurstelling”, zegt de woordvoerder van de actiegroep. Hij maakt zich vooral zorgen over de methode waarmee Vermilion gas naar boven hoopt te krijgen. “Met fracking, waarbij het gas tussen de stenen wordt uitgeperst. Bovendien kunnen er, zoals in 2017, schadelijke stoffen vrijkomen. Dit maakt ons zeer ongerust”, aldus Flohr.

Waterschap De Dommel vindt dat de gaswinning uit principe zelfs niet moet worden toegestaan. “We zijn ervan overtuigd dat het winnen van gas uit kleine gasvelden zoals in Loon op Zand, niet past bij de energietransitie en de doelstellingen uit het klimaatakkoord. Nederland moet van het gas af. De gaskraan hoeft niet morgen dicht, maar afbouwen kan en moet wel”, zo laat het waterschap weten.

“We moeten ook risico's voor het grondwater voorkomen, zeker nu we in verband met de droogte naar de beschikbaarheid ervan kijken. Ook willen we voorkomen dat er bodemdaling optreedt en dat er schade ontstaat door bodemtrillingen.”

"Een mijnbouwactiviteit hoort hier niet thuis."

Brabant Water wijst op het gebied waar Vermilion nu op meer plekken te werk mag gaan. “Het gaat om het voor drinkwatervoorziening aangewezen grondwaterbeschermingsgebied Waalwijk. Een mijnbouwactiviteit hoort hier niet thuis en dat staat ook in rijksbeleid. Wij vinden de risico’s van de activiteit en het verlengen van de productieperiode onverantwoord.”

Een woordvoerster van het provinciale drinkwaterbedrijf zegt ook dat het zo nodig maatregelen treft om voor de toekomst de drinkwatervoorziening te garanderen.

"De veiligheid van onze inwoners is en blijft onze topprioriteit."

Wethouder Gerard Bruijniks van Loon op Zand liet vanaf zijn vakantie-adres weten dat ‘de veiligheid van onze inwoners onze topprioriteit is en blijft.’ Net als de andere bezwaarmakers wil hij de strijd niet opgeven. “De vergunningaanvragen die als gevolg van deze uitspraak onze kant op komen, zien we met belangstelling tegemoet. Deze toetsen we zorgvuldig op veiligheid en landschappelijke consequenties", zegt hij. Ook Peter Flohr en waterschap De Dommel beraden zich op nog te nemen stappen.

Ook de nieuwe politieke partij JONG wil haar steentje bijdragen. Ze spreekt van een 'verschrikkelijk en absoluut niet toekomstgericht besluit'. Partijleider Jaron Tichelaar: "Zelf kom ik uit Drenthe maar ook in Brabant hebben we aanhang. Wij willen van Brabant geen tweede Groningen maken en dus moet de minister de vergunning heroverwegen, ook voor al die jongeren die in het gebied wonen. "