Boren naar gas in Loon op Zand mag doorgaan, gemeente geeft niet op na uitspraak Raad van State

Vermilion wil bij Loon op Zand een diepboring uitvoeren (foto: ANP). vergroot

De gemeente Loon op Zand wil zich vooralsnog niet neerleggen bij het besluit van de Raad van State om het boren naar gas toe te staan. "De veiligheid van onze inwoners is en blijft onze topprioriteit. We beraden ons, samen met de andere belanghebbenden in de regio, op de eventueel hierna nog te nemen stappen." Dit zegt wethouder Gerard Bruijniks.

De Raad van State veegde woensdag alle bezwaren die tegen de gaswinning waren ingediend, van tafel. Omwonenden, de provincie, gemeenten waaronder Loon op Zand, waterschappen, belangenorganisaties en De Efteling hadden de zaak aangespannen. Ze zijn bang voor schade aan natuur en milieu.

'Hoogst ongewenst'

"Ik heb het vonnis nog maar kort kunnen bestuderen en kan er dus inhoudelijk niet veel meer over zeggen dan: we blijven strijdbaar. Gaswinning in dit gebied is en blijft in onze ogen hoogst ongewenst. De omgevingsvergunningaanvragen die als gevolg van deze uitspraak onze kant op komen zien we met belangstelling tegemoet. Deze toetsen we zorgvuldig op veiligheid en landschappelijke consequenties", aldus Bruijniks.

De procedure bij Nederlands hoogste rechtsorgaan werd in gang gezet nadat minister Eric Wiebes van Economische Zaken een winningsvergunning had verleend aan Vermilion Energy Netherlands B.V. De van oorsprong Amerikaans/Australische onderneming is in 1995 al begonnen met het winnen van gas in een deel van de gemeente Loon op Zand. Deze werkzaamheden zijn nu tot 2026 toegestaan.

Bang voor gevolgen

Volgens de Raad van State heeft Wiebes eind 2018 terecht ingestemd met de plannen van Vermilion. Door dit besluit mag het bedrijf hiermee langer doorgaan dan eerder de bedoeling was, zowel op een bestaande locatie als op een nieuwe locatie waar nog een put moet worden geboord. Tegenstanders vrezen onder meer bodemdaling, trillingen en nadelige gevolgen voor een aardwarmteproject in de buurt. Ook betoogden ze dat de effecten van het boren voor het milieu niet goed zijn onderzocht.

De Raad van State kan zich in geen van de bezwaren vinden en wijst in het vonnis onder meer op onderzoeken van TNO en het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Daarin wordt geconcludeerd dat slechts een geringe bodemdaling te verwachten is en dat de gaswinning binnen alle wettelijke normen kan plaatsvinden.