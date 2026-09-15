Net opgeleide piloten prijzen nieuw transportvliegtuig: 'Vliegt lekker'

Vanaf vliegbasis Eindhoven wordt druk gevlogen voor de jaarlijkse oefening Falcon Leap, met elf NAVO-bondgenoten zoals Italië, Spanje, Roemenië en Zweden. De schijnwerpers zijn gericht op één transportvliegtuig: de C-390. Daar gaan we in Eindhoven nog meer van horen en zien.

Samen de lucht in, voorraden en parachutisten droppen, en na afloop in elkaars kist kijken en leren van elkaar. Dat schept een band. Ook al draagt iedereen een ander uniform, daarop zit wel dezelfde 'patch' geplakt met de titel Falcon Leap. Vijf stuks

De crew van de Portugese luchtmacht vliegt in de C-390, een Braziliaans transportvliegtuig. Nederland heeft er vijf van gekocht. Volgend jaar wordt de eerste gestationeerd op vliegbasis Eindhoven. De eerste Nederlandse bemanningen zijn nu al opgeleid. Zoals sergeant-majoor Luuk (33). "We begonnen in maart vorig jaar, in Brazilië. Een mooie ervaring." Luuk zorgt voor passagiers, vracht en materieel aan boord. Als loadmaster bedient hij het enorme luik aan de achterkant.

De C390 vervangt straks de C-130, de Hercules. Het markante transporttoestel met vier propellers. Bedacht al in de jaren vijftig en sinds 1993 in Nederlandse dienst. Het nieuwe toestel is wel wat anders, alleen al vanwege de twee straalmotoren. Hij kan sneller en hoger vliegen. "Hij kan meer vracht meenemen en heeft modernere systemen. Het is meer elektronisch en digitaal. We gaan dertig jaar vooruit in de tijd," vertelt Luuk.

Darryl van de Koninklijke Luchtmacht (foto: Willem-Jan Joachems).

Zijn collega Darryl (57) stapt straks ook over. Hij is een van de eerste Nederlandse vliegers die is opgeleid bij de Portugese luchtmacht. Luitenant-kolonel Darryl is onder de indruk van het toestel, ook van de prestaties 's nachts. "We vlogen een keer laag over (de rivier) de Taag bij Lissabon. Als ik er aan denk, krijg ik nog steeds kippenvel. Het is een multi-mission-apparaat. Je kan landen op weggetjes, onverharde banen en op het strand." Comfortabel

De C-390 is een stuk comfortabeler dan de Hercules. Binnen is het rustiger. "Minder herrie, minder trillingen. Je moet hard praten, maar je kan elkaar verstaan aan boord. Dat is ook een stuk minder vermoeiend", zegt loadmaster Luuk. Jarenlang is gezocht naar een opvolger voor de Hercules. In 2022 kwam dit nieuwe vliegtuig voor een testvlucht naar vliegbasis Eindhoven. Dat beviel goed. Het klikte. "De vliegtuigbouwer was open en dacht mee," zegt Darryl. "Hij is heel elegant ontworpen. Dat hebben ze goed gedaan. Ik zie een grote toekomst. Ik ben wel een beetje verliefd op het vliegtuig. Hij vliegt lekker. Ik blijf piloot hè," lacht hij.

Hoofdkwartier Eindhoven Op vliegbasis Eindhoven zit het Air Mobility Command. Dat regelt vliegtuigen, bemanningen en onderhoud maar ook de samenwerking met Eindhoven Airport. De vliegbasis is de standplaats voor alle Hercules-C-130-transportvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht. Het zijn er vier en ze vallen onder het 336 squadron. Maar ze zijn inmiddels verouderd. De vervanger wordt de C-390, van het Braziliaanse vliegtuigmerk Embraer. De bouw van de Nederlandse toestellen is in november vorig jaar begonnen. Eerst bouwen ze acht maanden lang aan het airframe, dus de romp, vleugels en motoren. Daarna volgt de afbouw en final touch door bedrijven als Fokker Services op vliegbasis Woensdrecht. Eind 2027 vliegt de eerste van in totaal vijf toestellen van Brazilië naar Eindhoven. Op vliegbasis Gilze Rijen staat een simulator. Nederland werkt samen in dit project met Oostenrijk en Zweden. Die kopen er elk vier.