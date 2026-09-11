ASML legt 171 miljoen euro neer bij gemeente Eindhoven voor uitbreiding

Chipmachinefabrikant ASML betaalt de gemeente Eindhoven eenmalig 85,7 miljoen euro om uit te kunnen breiden in de stad. Daarmee krijgt het bedrijf toegang tot de helft van de grond die het nodig heeft op de Brainport Industries Campus (BIC). Later volgt de andere helft, waarvoor ASML opnieuw hetzelfde bedrag betaalt. In totaal betaalt het bedrijf dus ruim 171 miljoen euro aan de gemeente. ASML had de grond liever gekocht, maar is blij met de deal: "Dit werkt voor ons."

Vrijdagochtend werd de deal bekendgemaakt aan de pers op het gemeentehuis. Wethouder Brainport Stijn Steenbakkers is, net als het techbedrijf, tevreden met de deal waarmee ASML op termijn kan groeien met nog eens 20.000 medewerkers. Eenzelfde aantal werkt nu op de andere ASML-locatie in Veldhoven.

Gronddeal

Door regels die de gemeente eerder heeft vastgesteld, was het kopen van de grond door ASML geen optie. Daarom mag het bedrijf de grond langdurig gebruiken, terwijl de gemeente eigenaar blijft. Binnen een paar jaar moet de andere helft van de grond volgen. "We zijn blij dat we nu al kunnen beginnen", zegt Joost van Hees van ASML. In 2028 moeten de deuren op het eerste deel van het nieuwe terrein openen.

Het gaat om een eeuwigdurende erfpacht. "De prijs is marktconform. Er is een taxatie gedaan en toen zijn we hierop uitgekomen", vertelt Van Hees. Daarmee bedoelt hij dat een onafhankelijke deskundige heeft bekeken wat een passende prijs voor de grond is. Steenbakkers benadrukt ook dat de gemeente niet alleen inkomsten krijgt uit de deal, maar ook moet investeren in bijvoorbeeld nieuwe wegen. Tegelijkertijd prijst hij ASML, dat volgens hem ook veel betekent voor de regio. "Ze nemen meer verantwoordelijkheid dan volgens de wet nodig is."