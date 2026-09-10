PSV morst direct punten in de Champions League, Dest pakt hoofdrol

Het is PSV niet gelukt om de eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen te winnen. In het Philips Stadion speelde de landskampioen een belabberde eerste helft tegen het Oekraïense Shakhtar Donetsk, waarna er vlak na rust 1-1 gemaakt werd. Sergiño Dest was bij beide goals de hoofdrolspeler.

Na een prachtig spandoek over de lange zijde bij opkomst en het afspelen van de Champions League-hymne, leken alle ingrediënten daar voor een prachtige voetbalavond. Alleen op het veld moest het nog gebeuren. Bosz koos voor Filip Kostić als vervanger van de geschorste Mauro Júnior op linksback. Ook Noah Fernandez moest plaatsmaken. Hij werd op het middenveld vervangen door Paul Wanner. Verder was de opstelling hetzelfde als tegen Ajax. PSV kreeg binnen vijf minuten al een grote kans, maar Ivan Perišić volleerde een bal rakelings langs de kruising. Het eerste schot op goal liet even op zich wachten in het Philips Stadion. Maar na twintig minuten was daar Filip Kostic met een onderschepping in de buurt van de goal van Shakhtar. Hij legde de bal op Kodai Sano, maar die schoof de bal vanaf de rand van de zestien in de handen van keeper Dmytro Riznyk.

Waar Peter Bosz normaal graag het publiek vermaakt met zijn spel, was dat in deze wedstrijd niet het geval. Het was een saaie eerste helft met amper kansen. Vlak voor rust waren daar nog een keer de Oekraïners. Sergiño Dest speelde de bal te ver voor zich uit, waarna hij getackeld werd. Gleiker Mendoza kwam naar binnen en schoot in de verre hoek. Matej Kovar kon de bal niet keren en uit het niks ging PSV met een 0-1 achterstand de rust in. Veel fans dachten nog aan een overtreding op Dest, maar daar wilde scheidsrechter Umut Meler niks van weten. Bij het rustsignaal trakteerde de aanwezige fans de spelers op een fluitconcert. Dus moest er een schepje bovenop in de tweede helft, zoals Perišić en Bosz ook al aangaven in de persconferentie van woensdag. Dest maakt fout goed

En dat gebeurde ook. PSV zat er korter op, wat al snel resulteerde in de gelijkmaker. Armando Obispo trok een bal laag voor en daar was nota bene Dest om zijn fout goed te maken en de gelijkmaker binnen te tikken. De Eindhovenaren wilden meer en drukten flink door, maar tot echte kansen kwam het niet. Het was voornamelijk scheidsrechter Meler die het druk had deze donderdagavond. Hij deelde negen spelers een gele kaart uit. Echt gevaarlijk werd PSV ook niet meer in de tweede helft. Het was een stuk beter dan de eerste helft, maar overtuigend zeker niet. Vlak voor tijd moesten ze zelfs oppassen dat de bezoekers er niet nog met de volle buit vandoor gingen. Maar uiteindelijk bleef het 1-1. De volgende wedstrijd in het Miljardenbal voor PSV staat gepland op 13 oktober. Dan gaat Peter Bosz met zijn ploeg op bezoek bij RB Leipzig.