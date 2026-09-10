Dest en Bosz spreken elkaar tegen na puntverlies: 'Dit was een must win'

“Het kon beter, in de eerste helft vooral. Als team hadden we het lastig", concludeert Sergiño Dest na de wedstrijd. Hij speelde vlak voor rust de bal te ver voor zich uit, waarna hij in botsing kwam met zijn tegenstander. "Ik vond het een 50/50, we gingen allebei naar de bal. Ik trok nog terug om een gevaarlijke situatie te voorkomen. Hij ging vol met gestrekt been door, maar raakt eerst de bal. Dus je kan hem geven, of niet."

Ook Bosz zag geen overtreding bij de 0-1. “Hij speelde eerst de bal, daarna pas de voet. Ik vond het wel meevallen.” Gelukkig voor PSV maakte Dest ook wel snel de gelijkmaker. "Misschien pak ik mijn momenten iets beter dit seizoen."

De Amerikaans-international vond de tweede helft een stuk beter. " We hadden meer goals kunnen maken wat mij betreft." Hij neemt dan ook geen genoegen met een gelijkspel. "Dit was een must win. Er had meer ingezeten. De energie in de eerste helft kon beter."