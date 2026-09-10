Dest en Bosz spreken elkaar tegen na puntverlies: 'Dit was een must win'
PSV heeft haar eerste wedstrijd in de Champions League niet weten te winnen. Tegen Shakhtar werd het 1-1 in Eindhoven. Sergiño Dest ging de fout in bij de 0-1. "Je kan een overtreding geven, of niet." Uiteindelijk maakte de back ook de gelijkmaker. De Amerikaans international vond dat er meer inzat, maar daar is Peter Bosz het niet mee eens.
“Het kon beter, in de eerste helft vooral. Als team hadden we het lastig", concludeert Sergiño Dest na de wedstrijd. Hij speelde vlak voor rust de bal te ver voor zich uit, waarna hij in botsing kwam met zijn tegenstander. "Ik vond het een 50/50, we gingen allebei naar de bal. Ik trok nog terug om een gevaarlijke situatie te voorkomen. Hij ging vol met gestrekt been door, maar raakt eerst de bal. Dus je kan hem geven, of niet."
Ook Bosz zag geen overtreding bij de 0-1. “Hij speelde eerst de bal, daarna pas de voet. Ik vond het wel meevallen.” Gelukkig voor PSV maakte Dest ook wel snel de gelijkmaker. "Misschien pak ik mijn momenten iets beter dit seizoen."
De Amerikaans-international vond de tweede helft een stuk beter. " We hadden meer goals kunnen maken wat mij betreft." Hij neemt dan ook geen genoegen met een gelijkspel. "Dit was een must win. Er had meer ingezeten. De energie in de eerste helft kon beter."
"Ik vind dat wij thuis van Shakhtar moeten winnen, maar uiteindelijk is dit een terecht resultaat", zegt Bosz op de persconferentie. “Wij kunnen beter en als we beter waren, hadden we deze gewonnen."
Voor Kodai Sano en Sven Mijnans was het hun debuut in het toernooi, wat het lastiger maakt volgens Bosz. "Dat moeten we niet onderschatten. Als we de bal veroverden leken we soms zenuwachtig." De coach koos er dan ook voor om maar twee keer te wisselen. "Dit was een goede ploeg en een wissel kan ook de verkeerde kant opvallen."
Sano liet na de wedstrijd ook zijn licht schijnen op zijn performance. "Ik vond dat ik meer ballen moest krijgen, want ik stond vaak vrij." Maar Bosz vond de Japanner ook niet goed starten. "Ook hij leek zenuwachtig. Want in de eerste helft kaatste hij vaak de bal, waar hij normaal zou draaien. In de tweede helft was hij dat wel kwijt."
Uiteindelijk trekt de coach een korte, maar krachtige conclusie. "Er zat niet meer in."
Zondag speelt PSV weer in het Philips Stadion. Dan komt Sparta om 20.00 uur op bezoek.