Cadetten welkom op hun nieuwe honk in Dongen, 'fantastisch om te zien'

Aan de rand van Dongen is vrijdag militair Kamp De Donck officieel geopend. Voor de zomer lag er nog een grasveld maar dat is razendsnel omgetoverd tot woon- en werkplek voor toekomstige officieren van landmacht, luchtmacht en marechaussee. Het is een van de eerste plekken in Brabant waar de krijgsmacht zichtbaar groeit.

"Ik vind het geweldig. Ik ben een trots man," zegt kolonel Frank Rippens van de Koninklijke Militaire Academie in Breda. De burgemeester van Dongen spreekt van "een mooie invulling." Staatssecretaris van defensie Derk Boswijk is ook blij met het terrein. "Na drie decennia bezuinigingen zie je hier dat wij eindelijk de weg omhoog hebben gevonden." Slaapzalen

Boswijk hoopt dat het zo in de rest van Nederland ook kan. "Fantastisch om te zien". Samen met de burgemeester onthulde hij vrijdag een naambord. Op het militair complex zijn legergroene barakken gebouwd. Daarin zitten slaapzalen (met airco). Cadetten slapen op een zaal met achttien personen tegelijk. Dat kan uitgebreid worden met stapelbedden. Het speciale is wel dat ze vanuit de slaapzaal meteen het klaslokaal in kunnen 'rollen'. Er zijn ook nog aparte leslokalen. Camping

Sanitair-gebouwen staan tussen de slaapbarakken, een beetje net als op de camping. Nadeel is dat je voor een toilet of douchebezoek dus buitenom moet.

Nog niet alles is af. Timmerlieden en techneuten zijn nog druk. Ook is er nog allerlei graaf- en wegwerk. Op het terrein is ook een enorme tent gebouwd met daarin een eetzaal met keuken en wel plek voor driehonderd mensen. "Ontbijt vanaf zes uur, lunch en avondeten tot zeven uur", zegt een medewerker vol trots. Er komt ook nog een sporthal naast. Kasteel

Kamp De Donck is in feite een 'buitenpost' van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda. Die zit in het eeuwenoude kasteel van de Nassau's in Breda maar barst uit zijn voegen. "Er is gewoon geen ruimte meer. Elke vierkante meter hebben we gebruikt", vertelt commandant Frank Rippens van de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Vandaar dat het oog viel op een wat stil en ruim defensieterrein in Dongen.

Slaapzaal cadetten (foto: Willem-Jan Joachems)

Dongen heeft een band met defensie die terug gaat tot vroeg in de Koude Oorlog. "In februari 1953 is dit geopend. Als werkplaats voor de voertuigen van het Nederlandse leger", vertelt Hans Slagboom, burgemeester van Dongen. Na de val van De Muur in 1989 werd het wat stiller hier. Het leger kromp. De werkplaats bleef. "Generaties Dongenaren hebben hier gewerkt." Snelheid

Lange tijd dreigde sluiting. Maar alles werd anders. "De oorlog in Oekraïne, de opbouw van de Chinese vloot. Het zijn waarschuwingen", zegt de staatssecretaris. In het voorjaar klopte de officiersopleiding aan bij de gemeente Dongen. "Drie en een halve maand geleden gingen de heipalen er in. Deze snelheid zien we niet vaak," lacht Boswijk. Nachtleven

En ja, Dongen is wel wat anders dan Breda. Het nachtleven is totaal niet te vergelijken. Toch gaan de cadetten er weinig van merken want even de kroeg in is niet de bedoeling. "Ze mogen niet weg. Ze zullen Dongen niet gaan verkennen. Deze periode is echt omgaan met groepsvorming, persoonlijke vorming en militaire normen en waarden waar wij voor staan. De geneugten van het Bredase leven die verkennen ze later," glimlacht commandant Rippens. Maandag arriveren de eerste cadetten.

Officier worden De Nederlandse Defensie Academie (NLDA) organiseert alle opleidingen van de Nederlandse krijgsmacht. Daar valt ook de Koninklijke Militaire Academie (KMA) op het kasteel in Breda onder, waar ze officieren opleiden. De studenten heten cadetten. Ze zijn vaak direct afkomstig van VWO of HAVO. Daarnaast heeft de onderwijsinstelling een nieuwe, korte officiersopleiding opgezet. Die is voor de iets oudere cadetten die al HBO of universiteit hebben gedaan en militair willen worden. Hun eerste kennismaking met de krijgsmacht duurt zeven weken. Ze komen vier keer per jaar in groepen van 235. Ze gaan marslopen en theorielessen volgen. "Op deze kazerne gaan we niet schieten", belooft commandant Rippens. Cadetten zijn er maandag tot en met vrijdag en komen en gaan met een bus, om parkeeroverlast te voorkomen.