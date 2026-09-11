Na meer dan 22 jaar kondigt Tiësto weer een stadionconcert aan

Tiësto heeft na 22 jaar weer een stadionconcert aangekondigd in het Legia Stadion in Warschau, Polen. In 2003 had de Bredase dj een wereldprimeur door als eerste solo-dj een show in een stadion te geven.

"Voor het eerst in meer dan 20 jaar breng ik Tiësto in Concert terug", schrijft de wereldberoemde dj op Instagram. Op 19 juni 2027 hoopt de Bredanaar ruim 31.000 plekken te vullen in het Poolse stadion. Maar liefst vier uur lang draait hij zijn dancehits van vroeger en nu.

Primeur

Tiësto was in mei 2003 wereldnieuws toen hij als eerste solo dj ter wereld een stadionconcert gaf. Toen bracht hij 25-duizend dancemuziekliefhebbers in beweging in het GelreDome in Arnhem. Zijn laatste stadionconcert gaf hij in 2004 in België. De Bredase dj werd in 2002, 2003 en 2004 uitgeroepen tot de beste dj van de wereld.