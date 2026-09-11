Jonge boeren worden gemist in het provinciehuis

Als het aan landbouwgedeputeerde Marc Oudenhoven (Lokaal Brabant) ligt, vinden er op korte termijn weer gesprekken plaats met de jonge Brabantse boeren. Belangengroep BAJK (Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt) trok zich onlangs terug uit alle overleggen met de provincie, omdat vijf pluimveehouders mogelijk hun vergunning verliezen. De jonge boeren hebben geen vertrouwen meer in samenwerking met de provincie, maar daar worden ze gemist.

Het BAJK was lange tijd een gewaardeerde gesprekspartner. Ook over lastige ontwikkelingen, zoals het terugdringen van bestrijdingsmiddelen en het terugdringen van stikstofuitstoot bleven ze in gesprek met de provincie. Vaak zaten de jonge boeren niet op één lijn met de provincie, maar ze waren altijd wel bereid om mee te praten en samen naar oplossingen te zoeken. 'Principiële grens'

Maar dat geduld bleek eindig. Na het debat over het mogelijk intrekken van vergunningen van vijf pluimveehouders, liet het BAJK weten alle gesprekken op te schorten. "We hebben steeds opnieuw gekozen voor overleg, ook wanneer dat moeilijk was. Maar het voornemen om rechtsgeldig verleende vergunningen in te trekken, gaat voor ons alle grenzen over", zei interim-voorzitter Lotte van Heesbeen.