Jonge boeren worden gemist in het provinciehuis
Als het aan landbouwgedeputeerde Marc Oudenhoven (Lokaal Brabant) ligt, vinden er op korte termijn weer gesprekken plaats met de jonge Brabantse boeren. Belangengroep BAJK (Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt) trok zich onlangs terug uit alle overleggen met de provincie, omdat vijf pluimveehouders mogelijk hun vergunning verliezen. De jonge boeren hebben geen vertrouwen meer in samenwerking met de provincie, maar daar worden ze gemist.
Het BAJK was lange tijd een gewaardeerde gesprekspartner. Ook over lastige ontwikkelingen, zoals het terugdringen van bestrijdingsmiddelen en het terugdringen van stikstofuitstoot bleven ze in gesprek met de provincie. Vaak zaten de jonge boeren niet op één lijn met de provincie, maar ze waren altijd wel bereid om mee te praten en samen naar oplossingen te zoeken.
'Principiële grens'
Maar dat geduld bleek eindig. Na het debat over het mogelijk intrekken van vergunningen van vijf pluimveehouders, liet het BAJK weten alle gesprekken op te schorten. "We hebben steeds opnieuw gekozen voor overleg, ook wanneer dat moeilijk was. Maar het voornemen om rechtsgeldig verleende vergunningen in te trekken, gaat voor ons alle grenzen over", zei interim-voorzitter Lotte van Heesbeen.
De lijst met overleggen is lang, maar het belangrijkste waar het BAJK gemist wordt, zijn volgens de provincie die over voedselstrategie, overgangsgebieden, actieplan jonge boeren, Brabants Platform Stikstof en beleid rond grondwaterbeschermingsgebieden en overige kwetsbare gebieden.
'Altijd welkom'
Volgens de provincie heeft gedeputeerde Oudenhoven al gebeld met het BAJK. In dat gesprek heeft hij "gereflecteerd op het verleden en doorgekeken is naar de toekomst", schrijft de provincie in antwoorden op vragen van de BBB. "Gedeputeerde Oudenhoven heeft duidelijk gemaakt dat ze altijd welkom zijn. We hopen dat het BAJK op deze uitnodiging ingaat."
Dat de provincie het weglopen betreurt, wordt in de antwoorden duidelijk: "De afgelopen jaren hebben we met BAJK op veel onderwerpen intensief samengewerkt en waarderen we de betrokkenheid en constructieve bijdrage van jonge boeren aan vraagstukken als stikstofreductie, gewasbescherming en de toekomst van de voedselproductie in Brabant. Dat vertrouwen en die samenwerking zijn voor ons van grote waarde."
BAJK reageert terughoudend boodschap van de provincie dat de deur altijd open staat. Zolang het intrekken van de vergunningen op tafel ligt, willen de jonge boeren niet in gesprek met de provincie, laten ze weten.