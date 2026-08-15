Jonge boeren stoppen samenwerking met provincie: 'Grens bereikt'

Het Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt (BAJK) zet per direct de samenwerking met de provincie Noord-Brabant stil. De jonge boeren zijn het niet eens met het voornemen om de vergunningen van vijf Brabantse pluimveehouders in te trekken.

Na de Statenvergadering vrijdag werd opnieuw duidelijk dat de provincie de vergunning voor de vijf boeren wil intrekken. Vanuit oppositiepartijen en de boerensector is de kritiek op het besluit groot. Veel boeren demonstreerden bij het provinciehuis. Ook BAJK vindt dat "een principiële grens is bereikt". BAJK trekt aan de noodrem

Lotte van Heesbeen, interim-voorzitter van BAJK, legt uit dat de samenwerking tussen de belangenorganisatie voor jonge boeren en de provincie daarom stopt. Er wordt bijvoorbeeld niet meer overlegd over bestaande dossiers. Dat besluit geldt voor onbepaalde tijd.