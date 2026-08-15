Jonge boeren stoppen samenwerking met provincie: 'Grens bereikt'
Het Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt (BAJK) zet per direct de samenwerking met de provincie Noord-Brabant stil. De jonge boeren zijn het niet eens met het voornemen om de vergunningen van vijf Brabantse pluimveehouders in te trekken.
Na de Statenvergadering vrijdag werd opnieuw duidelijk dat de provincie de vergunning voor de vijf boeren wil intrekken. Vanuit oppositiepartijen en de boerensector is de kritiek op het besluit groot. Veel boeren demonstreerden bij het provinciehuis. Ook BAJK vindt dat "een principiële grens is bereikt".
BAJK trekt aan de noodrem
Lotte van Heesbeen, interim-voorzitter van BAJK, legt uit dat de samenwerking tussen de belangenorganisatie voor jonge boeren en de provincie daarom stopt. Er wordt bijvoorbeeld niet meer overlegd over bestaande dossiers. Dat besluit geldt voor onbepaalde tijd.
"We hebben steeds opnieuw gekozen voor overleg, ook wanneer dat moeilijk was. Maar het voornemen om rechtsgeldig verleende vergunningen in te trekken, gaat voor ons alle grenzen over", aldus Van Heesbeen.
Debat in Provinciale Staten
Van Heesbeen was vrijdag ook een van de insprekers in het debat van de Provinciale Staten over het plan om de vergunningen in te trekken. Toen werd al duidelijk dat BAJK geen vertrouwen meer had in een goede samenwerking met de provincie.
Van de rechter moet de stikstofuitstoot van de vijf boerenbedrijven binnen één jaar heel fors naar beneden, omdat die uitstoot te veel schade aan de omliggende kwetsbare natuur veroorzaakt. Volgens de provincie is er geen andere oplossing dan die bedrijven te sluiten. Daarover werd gedebatteerd.
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