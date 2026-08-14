Jonge boeren dreigen samenwerking met provincie te stoppen

“Daar staan we weer”, zegt Lotte van Heesbeen in het debat namens de jonge boeren. Ze is een van de insprekers in het debat van Provinciale Staten over het plan om de vergunningen van vijf pluimveehouders in te trekken.

“Het voornemen om rechtsgeldige vergunningen in te trekken raakt ons.” Jonge boeren die moeten en willen investeren in alle maatschappelijke opgaven krijgen niet de zekerheid die ze nodig hebben van de provincie, meent Van Heesbeen.

“Hoe kun je nog verwachten dat een jonge boer dan nog vertrouwen heeft? Toch zijn we steeds in gesprek gebleven, ook wanneer dat moeilijk was.”

“We moeten ons nu afvragen: wat is die betrokkenheid nog waard? Als het besluit niet van tafel gaat, stoppen de jonge boeren alle samenwerkingen met de provincie”, zo besluit ze.