Provincie hoopt dat jonge boeren terug aan tafel komen na vertrouwensbreuk

Als het aan landbouwgedeputeerde Marc Oudenhoven (Lokaal Brabant) ligt, vinden er op korte termijn weer gesprekken plaats met de jonge Brabantse boeren. Belangengroep BAJK (Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt) trok zich onlangs terug uit alle overleggen met de provincie, omdat vijf pluimveehouders mogelijk hun vergunning verliezen. De jonge boeren hebben daarom geen vertrouwen meer in samenwerking met de provincie. In Den Bosch worden ze gemist.

'Principiële grens' Maar dat geduld bleek eindig. Na het debat over het mogelijk intrekken van vergunningen van vijf pluimveehouders, liet het BAJK weten alle gesprekken op te schorten. "We hebben steeds opnieuw gekozen voor overleg, ook wanneer dat moeilijk was. Maar het voornemen om rechtsgeldig verleende vergunningen in te trekken, gaat voor ons alle grenzen over", zei interim-voorzitter Lotte van Heesbeen .

Want het BAJK was lange tijd juist een gewaardeerde gesprekspartner. Ook over lastige ontwikkelingen, zoals het terugdringen van bestrijdingsmiddelen en het terugdringen van stikstofuitstoot bleven ze in gesprek met de provincie. Vaak zaten de jonge boeren niet op één lijn met de provincie, maar ze waren altijd wel bereid om mee te praten en samen naar oplossingen te zoeken.

'Altijd welkom'

Volgens de provincie heeft gedeputeerde Oudenhoven al gebeld met het BAJK. In dat gesprek heeft hij "gereflecteerd op het verleden en doorgekeken is naar de toekomst", schrijft de provincie in antwoorden op vragen van de BBB. "Gedeputeerde Oudenhoven heeft duidelijk gemaakt dat ze altijd welkom zijn. We hopen dat het BAJK op deze uitnodiging ingaat."

Dat de provincie het weglopen betreurt, wordt in de antwoorden duidelijk: "De afgelopen jaren hebben we met BAJK op veel onderwerpen intensief samengewerkt en waarderen we de betrokkenheid en constructieve bijdrage van jonge boeren aan vraagstukken als stikstofreductie, gewasbescherming en de toekomst van de voedselproductie in Brabant. Dat vertrouwen en die samenwerking zijn voor ons van grote waarde."

'Provincie moet vertrouwen herstellen'

Volgens interim BAJK-voorzitter Van Heesbeen ligt de bal toch echt bij de provincie. Maar die kaatst ze, volgens de jonge boeren, weer terug. "Het is allemaal vooral op ons initiatief geweest. Wij hebben telefonisch contact gezocht na onze aankondiging dat we uit de gesprekken zouden stappen. Dat wilden we namelijk niet alleen via de media doen. We hebben ook een brief gestuurd." In dat telefonische gesprek heeft Oudenhoven volgens Van Heesbeen inderdaad aangegeven dat de deur open staat.

"Maar daarna hebben wij niks meer vernomen. Terwijl we duidelijk hebben aangegeven dat de provincie stappen moet zetten", zegt Van Heesbeen. Dat houdt om te beginnen in dat het voorlopig besluit om de vergunningen in te trekken van tafel moet. "Wij staan open voor een gesprek, maar het intrekken van rechtsgeldige vergunningen zorgt voor te veel onzekerheid. Zolang jonge boeren niet kunnen rekenen op rechtszekerheid, hebben andere gesprekken weinig zin", is het gevoel.

Van Heesbeen vindt dat er concrete afspraken met de provincie nodig zijn, om het vertrouwen tussen de overheid en de jonge boeren te herstellen. Ze ziet in dat de consequentie van het weglopen kan zijn dat besluiten zonder het BAJK genomen worden. "Maar dan mis je daarin wel het perspectief van jonge ondernemers. Uiteindelijk willen we vooral dat het vertrouwen wordt hersteld, we weer met elkaar in gesprek kunnen en de belangen van jonge boeren daarbij serieus worden meegenomen. Het is moeilijk voor ons, omdat we altijd in gesprek zijn gebleven. Ik hoop dat het goedkomt."