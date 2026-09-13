Franny debuteert in Argentinië op WK padel, mede dankzij haar zoon en man

Franny van Opstal (62) maakt maandag haar debuut op het WK padel voor senioren in Argentinië. De Oosterhoutse werd geïnspireerd door haar zoon Bart van Opstal (31), een van de beste padelspelers van Nederland, om de sport te gaan beoefenen.

Franny van Opstal speelde jarenlang tennis op hoog niveau. Bij de senioren deed ze regelmatig mee aan grote toernooien als een EK of WK. Bij de amateurs haalde ze de eerste plek op de wereldranglijst. Zo'n acht jaar geleden koos ze voor golf. Het waren haar man en zoon Bart die er in 2019 voor zorgden dat ze golf inruilde voor opnieuw een racket en een bal. Wel een ander racket, want ze werd besmet met het padelvirus.

"Het spelletje heeft me nooit meer losgelaten", zegt de Oosterhoutse. "Met tennis werd ik niet meer beter, bij padel zie ik verbetering." Ze bleek goed uit de voeten te kunnen op de padelbaan. Van Opstal mocht drie jaar geleden mee naar het EK senioren in de leeftijdscategorie 55+. Vanaf maandag debuteert ze op het WK in de klasse 60+. "Het is geweldig om je te meten met de beste speelsters ter wereld. Spanje en Argentinië zijn normaal gesproken te sterk, maar daarachter strijden wij voor plek drie."

"Hij luisterde naar me en het ging direct beter."

Met haar zoon heeft ze regelmatig contact over de sport. "Als hij in het buitenland speelt en er een livestream is, dan kijken we. Ook gaan we naar zijn wedstrijden als Bart in de buurt speelt. Meestal zie ik niets wat er beter kan in zijn spel. Soms zie ik dat wel, bijvoorbeeld dat hij vaak het eerste punt in zijn servicegame verloor. Hij luisterde naar me en dat ging direct beter." Bart van Opstal moet lachen als hij de tips hoort. "Ik krijg vaak via de app een samenvatting als ze mijn wedstrijd heeft gekeken. Overigens geef ik haar ook weleens tips, zoals laatst bij een toernooi. Leuk om te zien dat ze daar dan mee aan de slag gaat."

"Uitvinden hoe het als papa gaat met topsport."

De Tilburger, die vroeger vanwege een knieblessure moest stoppen met tennis, kreeg het talent van zijn moeder. Volgende week hoopt hij zich te kwalificeren voor het WK in november in Doha. Daarna gaat de focus op iets anders belangrijks. "Ik word in december papa. Het is daarna even uitvinden hoe het als papa gaat met topsport. Dertig weekenden per jaar in het buitenland lijken me niet ideaal met een gezin."