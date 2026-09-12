Amerikaans stel verhuist naar Breda om Trump en zoons: 'This is home'

Van een bed and breakfast in het Amerikaanse Maine naar een whiskeybar in het Brabantse Breda. Dat hebben Michelle en Matthew Peacock gedaan. Niet helemaal uit vrije wil: ze maakten de stap vanwege hun zoons en president Trump. Inmiddels willen ze niet meer weg uit Breda. "We fell in love instantly."

Noël van Hooft & Lieke van Bedaf Geschreven door

Muren vol whiskey- en ginflessen, wel zo'n 600. Aan de rand van het centrum van Breda runt het Amerikaanse stel sinds twee weken hun eigen whiskeybar. Waarom kozen ze voor Breda?

Ze zijn in juli hiernaartoe verhuisd, omdat hun twee zoons in Nederland wilden gaan studeren. "We hebben verschillende plekken in Europa bezocht, maar kwamen toch uit bij Nederland", vertelt Michelle. Op Koningsdag bezochten ze Breda en werden ze verliefd op de whiskeybar én de stad. Het echtpaar woonde in Amerika in een klein dorp met minder dan 5000 inwoners. Breda heeft er zo'n 200.000. Toch ervaren ze Breda volgens Michelle niet als een grote stad en dat is precies wat ze zo fijn vinden. "Wij houden van dat kleine-stadgevoel. Het is een grote stad, maar dat voelt voor ons helemaal niet zo."