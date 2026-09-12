Amerikaans stel verhuist naar Breda om Trump en zoons: 'This is home'
Van een bed and breakfast in het Amerikaanse Maine naar een whiskeybar in het Brabantse Breda. Dat hebben Michelle en Matthew Peacock gedaan. Niet helemaal uit vrije wil: ze maakten de stap vanwege hun zoons en president Trump. Inmiddels willen ze niet meer weg uit Breda. "We fell in love instantly."
Muren vol whiskey- en ginflessen, wel zo'n 600. Aan de rand van het centrum van Breda runt het Amerikaanse stel sinds twee weken hun eigen whiskeybar.
Waarom kozen ze voor Breda?
Ze zijn in juli hiernaartoe verhuisd, omdat hun twee zoons in Nederland wilden gaan studeren. "We hebben verschillende plekken in Europa bezocht, maar kwamen toch uit bij Nederland", vertelt Michelle. Op Koningsdag bezochten ze Breda en werden ze verliefd op de whiskeybar én de stad.
Het echtpaar woonde in Amerika in een klein dorp met minder dan 5000 inwoners. Breda heeft er zo'n 200.000. Toch ervaren ze Breda volgens Michelle niet als een grote stad en dat is precies wat ze zo fijn vinden. "Wij houden van dat kleine-stadgevoel. Het is een grote stad, maar dat voelt voor ons helemaal niet zo."
Donald Trump
De studie van hun zoons is niet de enige reden waarom Michelle en Matthew ervoor kozen om Amerika te verlaten. De regering onder president Trump speelt ook een rol. "We hebben één zoon in de queercommunity en een andere zoon heeft autisme", legt Michelle uit. "Dat is onder de huidige president niet echt meer geaccepteerd." Matthew vult zijn vrouw aan: "We wilden dat ze zich veilig voelden en welkom waren. Dat zijn ze hier."
Het Amerikaanse stel woont sinds juli in Nederland en de whiskeybar is sinds september open. Daarmee is het gezin weer compleet, want beide zoons werken naast hun studie in de bar.
Breda is nu thuis
"Hier zijn alle mensen heel vriendelijk en warm", zegt Michelle als haar wordt gevraagd wat ze van Brabant vindt. Vloeiend Brabants spreken ze nog niet, maar toch hebben ze al iets van de Brabantse cultuur meegekregen. Zo aten ze vrijdag hun eerste worstenbroodje. "Dit gaan we vaker halen."
En het eerste Brabantse woord hebben ze ook geleerd. "Houdoe... Wat betekent dat? Oh, dat moet ik vanaf nu echt gaan zeggen", lacht Michelle nadat duidelijk is geworden dat het Brabants is voor 'bye'.
Plannen om weg te gaan zijn er volgens Matthew zeker niet. "We zijn allebei vaak verhuisd, dus het is fijn om een plek je thuis te kunnen noemen." Ook als de jongens klaar zijn met studeren, blijven zij gewoon in Nederland. "Dit is nu ons thuis", vertelt Matthew trots.