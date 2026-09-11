Mini-windhoos zorgt voor miljoenen euro's schade in kas van Danella in Made

Het duurde dinsdagavond slechts een paar seconden, maar de chaos is enorm. Een mini-windhoos vernielde de kas van Danella en Arie van der Harg in Made. Over een oppervlakte ter grote van een voetbalveld ligt de hele kas bezaaid met stukken glas en alle planten die er geweekt worden zijn hierdoor onverkoopbaar, de schade loopt volgens Danella in de miljoenen.

Het glas knarst onder de schoenen van Dannela als ze de schade laat zien die de windhoos in de kas heeft aangericht. Samen met haar man runt ze sinds 20 jaar VDH plant, een kwekerij die vooral seizoensplanten kweekt. "Dinsdag aan het eind van de dag hoorde we de dakpannen van ons huis afvliegen. Arie ging in de kas kijken en zag meteen een grote ravage hier", vertelt Danella vrijdag.

"Omdat er mogelijk glasscherven in de potten zitten moet alle planten vernietigd worden."

"Het is een en al glas, hier aan het begin is het nog smal, maar verderop in de kas wordt het gebied wat vernield is steeds breder. Alle ruiten zijn kapot, ook de dakconstructie is stuk en alle planten liggen onder het glas. Achterin staan de kerststerren, die kunnen nu niet meer verkocht worden."

Omdat er mogelijk glasscherven in de potten zitten moet alle planten vernietigd worden. "Je leeft voor de plantjes en als het de container in moet, daar krijg je wel buikpijn van", zegt Danella.

Onverkoopbare planten tussen het glas

Op haar telefoon laat Danella een filmpje zien van een bewakingscamera. Daarop zie je de kleine windhoos als een soort geest in de richting van het huis en de kas razen. "Het was secondewerk dat hier alles naar beneden gekomen is", zegt Danella. "Sinds vanmorgen zijn we aan het puinruimen. Eerst is de verzekering komen kijken en nu zijn we het glas en de planten aan het afvoeren. Eerst moest een gespecialiseerd bedrijf het loshangende glas weghalen, zodat we veilig tussen de planten kunnen lopen."

"Je weet niet wat je moet doen en waar je moet beginnen."

Dinsdagavond en woensdagochtend was Danella emotioneel en in paniek. "Je weet niet wat je moet doen en waar je moet beginnen en vooral de vraag waarom overkomt ons dit? Ik sta er nu gelukkig wat rustiger bij omdat we goed begeleid worden. We moeten nu zorgen dat we zo snel mogelijk weer de productie van planten op orde krijgen. Met positieve moed gaan we weer te toekomst bekijken en hopen dat we in januari weer op orde zijn." Het zijn niet alleen de ruiten van de kas die beschadigd zijn. "Alleen de ramen vervangen zou niet zo lang duren, maar alle waterslangen zijn lek geraakt en ook de vloer is doorboord met glasscherven. Dus alle folie moet ook vervangen worden. Omdat allemaal te herstellen kost heel veel tijd", zegt Danella.