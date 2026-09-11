Boze automobilist breekt knie van verkeersregelaar Rianne: 'Nog veel pijn'

Verkeersregelaar Rianne werd op zondag 31 augustus aangereden door een automobilist die haar aanwijzingen niet wilde opvolgen bij een evenement in Kaatsheuvel. Hij werd boos, stapte uit en schopte haar een gebroken knie. Rianne zit voorlopig thuis en kan haar geliefde hobby niet uitoefenen.

"Het is zwaar, ik heb het moeilijk", zegt een Rianne bijna twee weken na het voorval. Ze heeft nog steeds veel pijn en zit aan de sterke pijnstiller oxycodon. Ze is nog steeds bang, wil niet herkenbaar in beeld en al helemaal niet met achternaam genoemd worden. Op 31 augustus ging het helemaal mis tijdens de wielerwedstrijd Hil en Moer in Kaatsheuvel. Een bestuurder wilde een straat in rijden waar hij niet in mocht. Hij werd boos toen hij werd tegengehouden door Rianne die het verkeer stond te regelen. "Het verkeer moest linksaf, maar die meneer wilde per se rechtsaf." Toen Rianne hem wilde tegenhouden, probeerde hij tegen haar aan te rijden. "Door de schrik sloeg ik op zijn raam." Daar was automobilist niet van gediend. "Hij stapte uit en trapte keihard tegen mijn knie."

"Ik was boos, lag op straat en wist niet wat ik moest doen."

Rianne viel om van de pijn. De man gaf haar nog een schop na, tegen haar nek. "Ik heb nog de hele dag hoofdpijn van die trap." Daarna stapte de man in en reed weg. In de auto zaten ook een vrouw en twee kinderen. Niet bepaald een goed voorbeeld. Zijn vrouw riep nog: "Doe dat nou niet!" Rianne wist niet wat haar overkwam. "Ik was boos, lag op straat en wist niet wat ik moest doen." Omstanders hielpen Rianne overeind. Een dag later bleek in het het ziekenhuis dat haar knieschijf was gebroken. Ze kreeg een spalk en kan zes weken amper bewegen.

"Ik geef niet alles op voor een zo'n kwal."