Sluipschutters komt terug en Jochen Otten vertelt wanneer

Het sketchprogramma Sluipschutters komt met een nieuw seizoen. Dat maakt cabaretier Jochen Otten bekend in de talkshow VRIJDAG van Omroep Brabant. Het zevende seizoen van het programma begint op zondag 18 oktober.

In het televisieprogramma kruipen Jochen Otten, Ronald Goedemondt, Bas Hoeflaak en Leo Alkemade in de huid van allerlei typetjes. Ze maken korte video's waarin bijzondere situaties voorkomen. “Het begint meestal in de realiteit. En daarna ontspoort het helemaal. En het is allemaal vrij herkenbaar voor mensen”, vertelt de Tilburgse cabaretier.

In VRIJDAG zijn ook de eerste beelden van het nieuwe seizoen te zien. Zo vraagt een journalist aan een voorbijganger of hij een straatinterview mag afnemen. Dat begint onschuldig met de vraag: “Wat vindt u van verduurzaming?”

Stoïcijns blijven

Gaandeweg het gesprek drukt de verslaggever zijn microfoon steeds vaker in het gezicht van de geïnterviewde. Daarna krijgt de voorbijganger klappen in het gezicht en begint ook de cameraman zich ermee te bemoeien. Als het interview afgelopen is, vraagt de geïnterviewde waarom hij steeds klappen kreeg. De journalist antwoordt: “Dit is een STRAAT-interview. Oprotten joh. Lul”, waarna de voorbijganger nog een trap na krijgt. Voor Otten was het een moeilijke scène om te spelen. “Ik moest steeds stoïcijns blijven.”

Veranderingen

Het televisieprogramma komt dus met een zevende seizoen. Volgens Otten is er sinds het begin wel wat veranderd. “We hebben ooit bedacht dat het, net zoals bij comedy, het liefst zo kort mogelijk moest zijn en zoveel mogelijk grappen achter elkaar. Nu maken we soms ook scènes van zeven minuten waar niet per se een punchline (een clou, red.) aan hoeft te zitten”, blikt hij terug.

Het zevende seizoen van Sluipschutters is te zien vanaf zondag 18 oktober op NPO 3. Ook zijn alle afleveringen vanaf die datum te bekijken op NPO Start.