Vuurwerk halen in België of Duitsland? Dat kan je duur komen te staan

In Nederland kun je sinds 1 augustus geen vuurwerk meer kopen, maar in het buitenland wél. Welke straf kun je verwachten als je bij onze zuider- of oosterburen vuurwerk haalt en ermee de grens over rijdt? Strafrechtadvocaat Sander Arts uit Breda, gespecialiseerd in vuurwerkzaken, vertelt er meer over.

Wie betrapt wordt, krijgt niet altijd dezelfde straf. "Het gaat vooral om het soort vuurwerk, hoeveel je bij je hebt, of je al eerder bent betrapt en wat je bedoeling ermee is", legt Arts uit. Iemand die voor het eerst de fout ingaat, wordt anders beoordeeld dan iemand die al eerder een straf kreeg opgelegd.

De politie houdt de grens met België scherp in de gaten sinds de invoering van het vuurwerkverbod. Ook de Duitse grens wordt beter in de gaten gehouden om de invoer van vuurwerk te stoppen.

Het Openbaar Ministerie (OM) volgt daarin de richtlijn voor de zogenoemde 'strafvordering vuurwerkdelicten'. Daarin staat welke straf het OM als uitgangspunt aanhoudt. "Op grond van het vuurwerkbesluit is het verboden om vuurwerk te importeren, dus naast een straf worden sowieso altijd alle soorten vuurwerk die in je auto liggen in beslag genomen", zegt Arts.

Consumentenvuurwerk

Bij consumentenvuurwerk (categorie F2) begint het met een boete. Wie met maximaal 25 kilo consumentenvuurwerk in de kofferbak wordt betrapt, krijgt volgens de richtlijn 100 euro boete. Ga je daarna opnieuw de fout in, wordt het 150 euro. Bij 100 kilo of meer moet je rekening houden met het betalen van 750 euro.

Professioneel vuurwerk

Vervoer je professioneel vuurwerk in de categorie F2 en F3, dan zijn de boetes bij kleinere hoeveelheden hoger. "En als blijkt dat je grotere hoeveelheden professioneel F2- en F3-vuurwerk hebt gekocht voor handel, komen taakstraffen én gevangenisstraffen in beeld", weet Arts. Zo kan je voor het verhandelen van 50 tot 100 kilo F3-vuurwerk bijvoorbeeld een taakstraf van 180 uur plus celstraf van een maand krijgen.

Zwaar vuurwerk

In de categorie F4 worden de straffen nog hoger. In die categorie vallen onder meer shells, ook wel mortierbommen genoemd. Als je daarmee wordt betrapt, kan je rekenen op een taakstraf van 90 tot 240 uur of een gevangenisstraf. "Ook bij aanwijzingen voor handel kan je daarbij zomaar vier tot zes maanden de cel in moeten", zegt Arts. "Maar alles is afhankelijk van de hoeveelheid en de omstandigheden."