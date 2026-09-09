Meer agenten dan ooit speuren bij de Belgische grens naar vuurwerk
De politie houdt de grens met België scherp in de gaten sinds de invoering van het vuurwerkverbod. Dat zegt Ko Minderhoud, nationaal coördinator vuurwerk bij de politie, tegen De Telegraaf. "Deze inspanningen rond de grensregio's gaan ons veel opleveren. Als je gericht zoekt, ga je meer vinden."
Een uitgebreid handhavingsplan was voor de politie een voorwaarde om een vuurwerkverbod in te voeren. "We staan met een grotere organisatie dan ooit klaar én we zijn er vroeger bij. Het is wel een andere situatie dan voorgaande jaren”, stelt Minderhoud in de krant. Ook de Duitse grens wordt beter in de gaten gehouden om de invoer van vuurwerk te stoppen.
Informatie uitgewisseld met Belgische politie
De politie weet volgens Minderhoud welke personen en auto's in bepaalde regio's actief zijn in de vuurwerkhandel. Er wordt ook veel informatie uitgewisseld met de Belgische politie.
Minderhoud: "Als je illegaal vuurwerk onderschept, heeft dat direct effect. Dit kan dan niet meer worden gebruikt. We voelen als politiemensen dat we nu in actie moeten komen om grote verstoringen tijdens de jaarwisseling voor te zijn."
Ook de handel online wordt scherp in de gaten gehouden. Volgens Minderhoud heeft de internationale vuurwerkhandel steeds meer de kenmerken van de internationale drugshandel. Alles is volgens hem veel beter georganiseerd dan een aantal jaar geleden.
Vuurwerkverbod
Het vuurwerkverbod is ingegaan op 1 augustus. Alleen het lichte F1-vuurwerk, zoals sterretjes, sierfonteintjes en trektouwtjes, blijft toegestaan. Het andere vuurwerk mag niet meer worden afgestoken of thuis worden bewaard. Op veel plekken in de provincie zijn er daarom momenteel momenten waarop je vuurwerk veilig en zonder boete kan inleveren.
Slechts 50 van de 850 Nederlandse vuurwerkwinkels zullen komende jaarwisseling de deuren nog openen, zei Bart Pronk van de Stichting Vuurwerkdealers Nederlands Consumentenvuurwerk (SVNC) eind juli.