Meer agenten dan ooit speuren bij de Belgische grens naar vuurwerk

De politie houdt de grens met België scherp in de gaten sinds de invoering van het vuurwerkverbod. Dat zegt Ko Minderhoud, nationaal coördinator vuurwerk bij de politie, tegen De Telegraaf. "Deze inspanningen rond de grensregio's gaan ons veel opleveren. Als je gericht zoekt, ga je meer vinden."

Een uitgebreid handhavingsplan was voor de politie een voorwaarde om een vuurwerkverbod in te voeren. "We staan met een grotere organisatie dan ooit klaar én we zijn er vroeger bij. Het is wel een andere situatie dan voorgaande jaren”, stelt Minderhoud in de krant. Ook de Duitse grens wordt beter in de gaten gehouden om de invoer van vuurwerk te stoppen. Informatie uitgewisseld met Belgische politie

De politie weet volgens Minderhoud welke personen en auto's in bepaalde regio's actief zijn in de vuurwerkhandel. Er wordt ook veel informatie uitgewisseld met de Belgische politie.