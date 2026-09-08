Straffeloos vuurwerk inleveren: het leverde flink wat op in Bergen op Zoom

Storm liep het niet, maar toch leverde de vuurwerk-inleveractie in Bergen op Zoom maandag een flinke buit op. Omdat sinds 1 augustus het kopen, afsteken en in bezit hebben van vuurwerk voor consumenten verboden is, kon je het maandag straffeloos inleveren aan de Boulevard in de stad. Het gaat om een landelijke actie.

's Middags viel het nog wat tegen, maar uiteindelijk is 103 kilo consumentenvuurwerk, 2,1 kilo flitspoeder en 10 kilo aan speciaal noodvuurwerk, bedoeld om bijvoorbeeld bij noodsituaties op het water te gebruiken, ingeleverd. In totaal 115 kilo, weet ZuidWest TV .

Dat is flink meer dan bijvoorbeeld zes jaar geleden in Tilburg en Berkel-Enschot. Toen besloot het kabinet tot een vuurwerkverbod in verband met corona. Een inleveractie in Tilburg en Berkel-Enschot leverde een schamele 18,5 kilo op, bij elkaar opgeteld welteverstaan.

Veilige jaarwisseling

De gemeente Bergen op Zoom was blij met het initiatief. Afgelopen jaar ging het in Midden- en West Brabant flink mis tijdens de jaarwisseling. Er werd volgens de Veiligheidsregio "uitzonderlijk veel vuurwerk" afgestoken. Ook in Bergen op Zoom was inzet van politie én Mobiele Eenheid nodig en zijn mensen opgepakt.

“Wij vinden het belangrijk dat er een veilige jaarwisseling komt", zegt een woordvoerder nu. "Vuurwerk mag niet meer afgestoken worden en dan moet je mensen de mogelijkheid bieden om het op een veilige manier in te leveren.”

Al het ingeleverde vuurwerk is afgevoerd en wordt vernietigd. De overheid organiseert de actie omdat “het belangrijk is dat iedereen nog één keer veilig, gratis, anoniem en zonder boete afstand kan doen van het vuurwerk.” Als de landelijke actie een succes blijkt, komt er mogelijk later in het jaar nog een vervolg.