Veel geweld en veel vuurwerkoverlast tijdens heftige jaarwisseling

De hulpdiensten in Midden- en West-Brabant hebben een zeer heftig oud en nieuw achter de rug. Volgens de Veiligheidsregio is het geweld tegen hen extreem toegenomen. Verder werd zoals verwacht uitzonderlijk veel vuurwerk afgestoken, concludeert de Veiligheidsregio.

In alle 24 gemeenten die onder deze regio vallen, zijn meer branden, zwaar vuurwerk en agressief gedrag gemeld dan gebruikelijk tijdens de nieuwjaarsnacht. Tussen middernacht en één uur kwamen er maar liefst 1200 meldingen per kwartier binnen. De brandweer kwam vooral in actie voor auto-, scooter- en containerbranden. In totaal werd verdeeld over Midden- en West-Brabant tijdens de jaarwisseling 440 keer uitgerukt. Dat was ruim drie keer zoveel als bij de vorige oud en nieuw. Op een normale uitgaansavond gaat het om gemiddeld tien tot vijftien inzetten. Burgemeesters zijn hulpdiensten dankbaar

Het is aan de grote inzet van hulpdiensten te danken dat het niet nog verder uit de hand was gelopen, zo melden de burgemeesters Mark Buijs van Roosendaal en Paul Depla van Breda.

In beide gemeenten, maar ook in Bergen op Zoom en Tilburg, was inzet van politie én Mobiele Eenheid nodig en moesten er mensen worden opgepakt. In Breda liep het al vroeg in de avond uit de klauwen. Camera’s werden vernield en een laadpaal werd omgetrokken, waardoor een deel van Tuinzigt tijdelijk zonder stroom zat. In dit stadsdeel waren zelfs twee ME-pelotons en een waterwerper nodig om de rust te herstellen. In Roosendaal werd verdere escalatie voorkomen door al vroeg op de woensdagavond tien raddraaiers aan te houden: zeven in de wijk Kroeven en drie in het stadsdeel Kalsdonk.

“We wilden een duidelijke grens trekken.”

Volgens burgemeester Buijs moest krachtig worden opgetreden nadat enkele agenten waren bekogeld met zwaar vuurwerk. Het was ook de afspraak dat de politie meteen in actie zou komen wanneer het grimmig dreigde te worden. Gemeente, justitie, politie en brandweer hadden dit lik-op-stuk beleid met elkaar afgesproken na ernstige vuurwerkoverlast eind september dit jaar. Buijs: “We wilden een duidelijke grens trekken.” De burgemeester spreekt van een ‘stevige’ jaarwisseling in Roosendaal en omliggende dorpen, waarbij de nodige schade is ontstaan. Ook hebben mensen en dieren ernstige overlast ondervonden. Buijs: “Dat betreur ik ten zeerste.” Depla denkt er hetzelfde over: “Ieder incident is er één te veel. Geweld en agressie, zeker richting hulpverleners, zijn onacceptabel en horen niet bij een feestelijke start van het nieuwe jaar.” Over schade aan gemeentelijke eigendommen is nog niets bekend: die wordt nog, net als elders in Brabant, geïnventariseerd.