Herdenking Brabants Gesneuvelden: Dennis is beide benen kwijt door bermbom

“Ik vind het erg spannend, maar ik doe het om mijn collega-militairen die niet meer leven te eren.” Dat zegt veteraan Dennis van Esch (38) uit Veghel. Tijdens een missie in Afghanistan raakte hij zijn beide benen kwijt door een bermbom. Woensdag houdt hij een toespraak tijdens de Herdenking Brabants Gesneuvelden in Waalre.

Het is maart 2009 als Dennis van Esch als jong broekie van 21 naar Afghanistan gaat. Het is er al zijn tweede missie. Op 20 juni verandert Dennis’ leven voorgoed. “’s Ochtends vroeg ging het alarm af: onze Franse collega’s waren op een bermbom gereden. We reden uit om ze te helpen.” Over de radio kregen de mannen instructies. De Taliban was nog volop aanwezig in het gebied, en in de omgeving lagen nog veel andere bermbommen. “Op de terugweg ontplofte er een, precies onder ons voertuig.” Dennis wordt met een collega uit de wagen uit de wagen geslingerd en raakt in coma. “Ze hebben mijn beide benen moeten amputeren. Ik lag twee dagen in een Afghaans ziekenhuis, daarna lag ik nog weken in coma in Nederland.”

Herdenking Brabants Gesneuvelden Tijdens de Herdenking Brabants Gesneuvelden in Waalre worden Brabantse militairen herdacht die omkwamen in de tweede wereldoorlog en in conflicten daarna. En ook worden onze verzetshelden herdacht. In totaal gaat het om meer dan 2100 slachtoffers. De Herdenking Brabants Gesneuvelden is de enige provinciale herdenking in Nederland. Dit jaar voor de 82e keer. Omroep Brabant zendt de herdenking live uit.

Dennis van Esch (rechts) in Afghanistan.

Opnieuw leren leven

Als Dennis uit de coma komt, moet hij opnieuw leren leven. “Ik had geen benen meer, moest leren om met de rolstoel om te gaan. Ik had een hersenbeschadiging, moest opnieuw leren praten met heel veel logopedie.” En zo volgden nog meer therapieën. Én een nieuwe baan bij Defensie.

“Ik ben nu conciërge en beheerder op de sportafdeling van de kazerne in Oirschot”, vertelt Dennis trots. “Ik zorg dat alle spullen op de juiste plek staan, dat onze jongens kunnen trainen en sterker kunnen worden. Ik kan dan wel zelf geen militaire acties meer uitvoeren, maar ik kan wel anderen helpen.” Positiviteit

Wie Dennis spreekt, ziet een positieve man. Opvallend positief, gezien zijn verleden. “Hoe dat kan? Ik kijk naar wat ik wél kan”, zegt Dennis. "Ik kan dan misschien niet meer fietsen, maar ik kan wel handbiken! Eigenlijk kan ik bijna alles.”