'Ware cultuurdrager' Steven Kruijswijk stopt: zijn carrière in vogelvlucht

Steven Kruijswijk stapt zondag voor het laatst op de fiets als prof. De 39-jarige Nuenenaar hangt na de slotetappe van de Vuelta zijn wielrenfiets aan de wilgen. De Brabander, die tegenwoordig in Monaco woont, mag terugkijken op een rijke carrière van zeventien jaar als prof. Een loopbaan met meerdere blessures, maar ook met hoogtepunten. We zetten zeven bijzondere momenten op een rij.



2010: Kruijswijk zat bij de opleidingsploeg van Rabobank, maar maakte de overstap naar de WorldTour-ploeg. Op het laatste moment kreeg hij in zijn eerste jaar als prof de kans om zijn debuut te maken in de Giro d’Italia. Met succes, want hij werd derde in een rit en eindigde als achttiende in het eindklassement. 2011: In zijn tweede Giro d’Italia eindigde Kruijswijk als achtste in het eindklassement. In de Ronde van Zwitserland boekte hij zijn eerste overwinning als prof. In de zesde etappe bleek hij te snel voor de concurrentie.

2016: Nadat hij in 2015 voor de tweede keer in de top tien (zevende plek) in de Giro d’Italia eindigde, was hij in 2016 heel dicht bij de eindoverwinning. In de voorlaatste etappe kwam hij als drager van de roze trui (de leider in het klassement) ten val na een ‘stomme fout’, zoals hij direct na afloop tegenover Omroep Brabant aangaf. Kruijswijk verloor veel tijd en eindigde in het klassement als vierde.

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Youtube te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren

2019: Steven Kruijswijk waarschuwde een jaar eerder de concurrentie met een vijfde plek in de Tour de France. Hij haalde nog niet het podium van de grootste wielerronde ter wereld, maar daar kwam in 2019 verandering in. In een spannend gevecht om het geel kwam hij uiteindelijk 1.31 minuut tekort om als winnaar Parijs binnen te rijden. Achter Egan Bernal en Geraint Thomas werd hij derde.

Steven Kruijswijk eindigde als derde in de Tour de France (Foto: ANP)

2022: Team Jumbo-Visma had nog nooit de Tour de France gewonnen, tot in 2022. De Deen Jonas Vingegaard kroonde zich tot winnaar en vierde dat feestje onder andere met ploeggenoot Kruijswijk. De Nuenenaar was op dat moment niet meer in de race vanwege een valpartij in de vijftiende etappe. 2025: De Giro d’Italia was voor hem de ronde waar het voor hem in 2010 begon. Kruijswijk deed in 2025 voor de negende en laatste keer mee aan de Ronde van Italië. Met succes, want mede dankzij zijn inzet trok ploeggenoot Simon Yates de eindoverwinning naar zich toe. Een mooi moment voor Kruijswijk, die de jaren daarvoor last had van blessureleed. 2026: Het laatste jaar van Kruijswijk, die volgens zijn werkgever Team Visma | Lease a Bike een 'ware cultuurdrager is'. 'We nemen afscheid van een loyale renner die zich vanuit ons opleidingsteam naar de absolute top van de sport heeft opgewerkt. Een renner die een heel land liet dromen van winst in een grote ronde na een lange periode zonder successen. Iemand die altijd het uiterste van zichzelf vroeg. Een inspiratie voor velen', schrijft zijn team.

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Twitter X te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren