As uitstrooien in Efteling en stel vertrekt uit VS: dit mag je niet missen

Van nabestaanden die de as van hun overleden dierbaren uitstrooien in de Efteling tot een stel dat vertrok uit de Verenigde Staten en nu in Breda woont: dit zijn de vijf verhalen die je deze zaterdag gelezen moet hebben.

De Efteling blijkt een populaire plek voor het uitstrooien van as van overledenen, zo bevestigen oud-medewerkers aan Omroep Brabant. De werkelijkheid is minder romantisch dan gedacht: aan het eind van de dag wordt de as simpelweg opgezogen en in een afvalcontainer geleegd. Lees hier het hele verhaal.

Een harde vuistslag tijdens de Nacht van Brabant veranderde het leven van een 56-jarige man en zijn familie voorgoed. De man liep zware hersenschade op na een uit de hand gelopen ruzie. Jeroen S. (32) sloeg het slachtoffer van achteren op zijn kaak, waarna hij hard met zijn hoofd op het beton viel.

Lees hier het verhaal.

Lees ook Vader is vader niet meer door één klap tijdens feest in Brabanthallen

De zussen Mariska (40) en Susan (42) hebben in Eindhoven een gratis weggeefwinkel. Alles wat je ziet, mag je voor nul euro meenemen. "Zelfs partners van medewerkers van ASML komen hier winkelen. Zij zijn ook gek op tweedekansjes", zegt Mariska. Lees hun verhaal hier.

Van een klein dorp in Maine naar het Brabantse Breda: Michelle en Matthew Peacock openden twee weken geleden hun eigen whiskeybar. Het Amerikaanse stel verhuisde naar Nederland vanwege hun twee studerende zoons, maar ook om te ontkomen aan het beleid van president Trump. Check het hier.

Verder nog: boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur. Hij vertelt deze week over een zeer warrige en vreemde rups met een schaapachtig uiterlijk en een gigantisch zonnebloemhoofd dat zomaar in een tuin staat. Hier lees je meer.