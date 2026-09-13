Grote weersomslag op komst: van plensregen naar 27 graden

Zondag is het grijs, somber en nat. Maar niet getreurd als je daar neerslachtig van wordt, want maandag en dinsdag krijgt de zon weer de ruimte. Maandag stijgt het kwikt naar 23 graden en dinsdag kan het zelfs 27 graden worden.

"Daarna is het weer opnieuw erg wisselvallig met een flinke temperatuursdaling naar 18 graden en meer wind", weet Weerman Rico Schröder van Weerplaza. "Daar komt pas verandering in na volgend weekend. Dan lonkt een heuse nazomer met weinig neerslag, veel zon en 22 tot 23 graden."

Windrichting zorgt voor temperatuurdaling

"Die tien graden temperatuurverschil van dinsdag op woensdag komt door de windrichting", legt Rico uit. "Op dinsdag komt de wind uit het zuiden, maar op woensdag uit het noordwesten. Woensdag is die wind ook nog eens stevig, met windkracht vier."

Voor de natuur is de regen natuurlijk goed nieuws. Toch wordt het neerslagtekort op deze regenachtige dag niet flink minder.

"Het gazon ziet er weer lekker groen uit", vertelt weerman Rico. "Maar dat is de bovenlaag van de bodem die nu profiteert van de regen. Daaronder is het nog steeds kurkdroog. Het moet nog maanden zo regenen als zondag om het neerslagtekort van ruim 200 millimeter ongedaan te maken."