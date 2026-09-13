Laatste trekkertrek Bavel valt letterlijk in het water: 'Niet meer te doen'

De tiende editie van de trekkertrek in Bavel had zondag een feestelijke afsluiting moeten worden, maar eindigt letterlijk in het water. Door de vele regen is de wedstrijd van zondag afgelast. De organisatie baalt flink, maar zegt dat het besluit om te stoppen na dit jubileumjaar al langer vaststond. "Het is een combinatie van factoren. De regeldruk, de kosten en teruglopende bezoekersaantallen maken het steeds moeilijker."

De baan lag er zondagochtend nog redelijk goed bij, vertelt organisator Sanne Rops. Maar door te gaan rijden zou alles verandereneen grote blubberbak. Ook de wei waar bezoekers zouden parkeren, bleek veel te nat. "Het kost gewoon veel meer geld om te gaan rijden. En als de wei straks helemaal kapotgaat, hebben we nog meer schade." Daarom is de trekkertrek geschrapt. De feesttent blijft wel open. Daar wordt de laatste editie alsnog gevierd met een programma voor bezoekers. "We hadden het natuurlijk graag op een mooie manier afgesloten", zegt Rops. "Maar gelukkig hebben we zaterdagavond wel een heel goede avond gehad." Te veel regels

Voor de organisatie is het einde van de trekkertrek niet alleen door het weer een domper. Al langere tijd wordt gekeken of het evenement nog houdbaar is. "We kunnen het niet alleen afschuiven op de regeldruk", zegt Rops. "Maar het speelt wel een grote rol. Je merkt dat de bezoekersaantallen teruglopen, terwijl de kosten en eisen blijven stijgen."

Ook Bart de Bruijn ziet dat evenementen organiseren steeds ingewikkelder wordt. "Het probleem is dat het nooit minder wordt. Er komen steeds nieuwe eisen en regels bij. Op een gegeven moment zit je als vrijwilliger aan de max van wat je nog kunt doen naast je gewone baan." Van een calamiteitenplan tot geluidsnormen en verkeersroutes: vrijwilligers moeten steeds meer kennis hebben van zaken die vroeger minder speelden. "Je moet bijna verstand hebben van alles wat bij een professioneel evenement komt kijken", zegt De Bruijn.