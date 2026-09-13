Schoten gehoord in Beers, politie rukt groots uit met helikopter

Bij de Kraaijenbergse Plassen tussen Beers en Gassel zijn zondagavond meerdere meldingen van schoten geweest. De politie is met een helikopter, agenten met kogelwerende vesten en een speciaal team aanwezig om te zoeken.

Een politiewoordvoerder laat rond kwart voor tien 's avonds weten dat verschillende mensen melding hebben gedaan van de schoten. "We zijn met meerdere eenheden aanwezig omdat het om een uitgestrekt gebied gaat. En omdat het om schoten gaat, hebben de agenten zware vesten aan."

De politiehelikopter zoekt van boven mee. "Maar er is nog niets gevonden. We hebben nog niemand aangehouden en ook geen verdachte voertuigen gezien."

Schoten vlak bij Overasselt

Het gebied waar de schoten zijn gehoord ligt niet ver van het Gelderse Overasselt. Daar vond twee weken geleden een geweldsexplosie plaats waarbij een 51-jarige man werd doodgeschoten en twee agenten gewond raakten.

Volgens de woordvoerder hebben de schoten 'geen verband' met wat er in Overasselt is gebeurd.