Milieuorganisatie sleept overheid voor de rechter om hout bij Amercentrale

Milieuorganisatie Comité Schone Lucht (CSL) wil via de rechter afdwingen dat de overheid meer toezicht houdt op de biomassa die onder meer in de Amercentrale wordt verbrand. Vorige week kwam aan het licht dat hout dat in de centrale wordt verstookt mogelijk onterecht het label 'duurzaam' heeft.

Om de houtpellets te maken die onder meer worden gebruikt in de Amercentrale in Geertruidenberg en de Eemshavencentrale in Groningen, zouden tegen de duurzaamheidseisen in hele bomen worden gekapt in Maleisië. Onderzoeksprogramma Zembla onderzocht in het Aziatische land een van de bedrijven die houtpellets levert aan het moederbedrijf van de centrales, RWE. Het hout lijkt afkomstig van een zagerij en wordt als 'reststroom' of 'afval' bestempeld. Volgens Zembla worden in werkelijkheid hele bomen omgezaagd om de kleine houtstukjes te maken. Daardoor zou het hout onterecht als duurzame biomassa kunnen worden aangemerkt. Aangifte

CSL deed eerder al aangifte tegen het Duitse moederbedrijf achter de Amercentrale. Volgens de milieuorganisatie draagt RWE bij aan ontbossing in Maleisië. Nu sleept de groep ook de overheid voor de rechter. Door een zaak aan te spannen hopen ze strenger toezicht af te kunnen dwingen. "Wie miljarden publiek geld uitgeeft, moet kunnen aantonen welk hout wordt verbrand en waar het vandaan komt", stelt directeur Fenna Swart van CSL in een verklaring.

De politie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zijn inmiddels een onderzoek gestart naar RWE. Er zouden "sterke aanwijzingen zijn dat de administratie van RWE niet op orde is", zei het Landelijk Politieteam Milieucriminaliteit eerder tegen Zembla. RWE stelt dat het hout niet uit oerbos komt, maar uit "duurzaam beheerde productiebossen en plantages". Signalen over mogelijke onregelmatigheden zegt het bedrijf "zeer serieus" te nemen. Minder strenge regels

Voor afvalhout gelden minder strenge duurzaamheidsregels dan voor andere vormen van biomassa. Zo hoeft RWE niet aan te tonen dat de houtkap niet bijdraagt aan ontbossing of dat beschermde planten- en diersoorten worden beschermd, schreef ook NRC eerder. Afvalhout geldt volgens de regels als duurzame biomassa. RWE ontvangt bovendien miljoenen euro's subsidie van de Nederlandse overheid voor het verbranden van duurzame biomassa. Door hout eerst te verwerken tot 'afval', kan het bedrijf daar subsidie voor krijgen en het vervolgens in de energiecentrales gebruiken. De politie onderzoekt momenteel of er sprake is van misstanden en strafbare feiten bij de import van de houtpellets door RWE. De NVWA heeft een voorlopige boete opgelegd, omdat RWE volgens de toezichthouder niet kan aantonen dat de biomassa van legaal hout afkomstig is.

Amercentrale De Amercentrale in Geertruidenberg voorziet een groot deel van Zuid-Nederland van stroom en levert ook warmte aan het warmtenet in Geertruidenberg, Tilburg en Breda. Het Duitse bedrijf RWE is momenteel nog eigenaar, maar per 1 januari 2027 wordt het contract opgezegd.