Schoten gehoord in Beers: niks gevonden bij grote zoekactie van politie

Bij een grote zoekactie bij de Kraaijenbergse Plassen tussen Beers en Gassel is zondagavond niks gevonden door agenten. Er kwamen meerdere meldingen binnen van mensen die schoten hadden gehoord in het gebied.

Tien agenten met kogelwerende vesten en een politiehelikopter doorzochten zondagavond het uitgestrekte gebied. "Er is niets aangetroffen dat het geluid van schoten zou kunnen verklaren", laat de politie maandagochtend weten. Daarmee blijft het onduidelijk wat er precies bij de plassen aan de hand was.

Bij meldingen waarbij mogelijk sprake is van vuurwapens dragen agenten altijd 'zware vesten' en doorzoeken zij zorgvuldig een gebied onder coördinatie van de meldkamer.

'Geen verband met Overasselt'

Het gebied waar de schoten zijn gehoord ligt niet ver van het Gelderse Overasselt. Daar vond twee weken geleden een geweldsexplosie plaats waarbij een 51-jarige man werd doodgeschoten en twee agenten gewond raakten.

Een politiewoordvoerder zei zondagavond al dat de mogelijke schoten 'geen verband hebben' met wat er in Overasselt is gebeurd. Maandagochtend sluit de politie een verband met het geweld in de Gelderse plaats helemaal uit. Er is volgens een woordvoerder 'geen enkele aanleiding of indicatie' om van een verband uit te gaan.

Het valt een coördinator van de meldkamer wel op dat er wat meer meldingen van verdachte situaties worden gemaakt in Noordoost-Brabant sinds de geweldsexplosie in Overasselt.