Bestelbus botst achterop vrachtwagen in Tilburg

Een bestelbus is maandagmiddag rond kwart over twaalf achterop een vrachtwagen gebotst op de Burgemeester Letschertweg, bij de kruising met de Eindsestraat in Tilburg. Niemand raakte gewond, maar de schade aan de bestelbus was groot.

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De politie kwam naar de plek van het ongeluk en sloot één rijstrook af voor het verkeer. Daardoor ontstond enige verkeershinder.

Een bergingsbedrijf heeft de beschadigde bestelbus weggesleept. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is niet bekend. Eerder al dodelijk ongeluk

Op dezelfde kruising gebeurde vorige week ook al een ernstig ongeluk. Daarbij kwam een 64-jarige automobilist uit Tilburg om het leven nadat zijn auto achter op een vrachtwagen was gereden.