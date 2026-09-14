Strafrechtelijk onderzoek gestart naar chauffeur van dodelijk busongeluk
Het Zwitserse Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar de chauffeur die achter het stuur zat bij het dodelijke busongeluk in Zwitserland. Afgelopen donderdag raakte de Oad-touringcar van de weg en kantelde. Vijf inzittenden kwamen om het leven, onder wie een 75-jarige vrouw uit Uden.
De Zwitserse autoriteiten onderzoeken of de chauffeur schuldig is aan meervoudige dood door nalatigheid en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. In Zwitserland is het gebruikelijk dat na een ernstig verkeersongeval een dergelijk onderzoek wordt ingesteld.
Het ongeluk gebeurde donderdag aan het einde van de middag. In het oosten van Zwitserland raakte de bus van de weg en kantelde.
Terug naar huis
De 75-jarige vrouw uit Uden overleefde het ongeluk niet. Zij zat samen met haar man in de bus. Ook een 71-jarige vrouw uit Haarlem, een 79-jarige vrouw uit Rotterdam, een 80-jarige vrouw uit Maastricht en een 75-jarige man kwamen om het leven.
Veertig andere inzittenden raakten gewond. Volgens het Zwitserse medium 20 Minuten lagen er zondagavond nog tien inzittenden in het ziekenhuis. De overige gewonden zijn inmiddels ontslagen. Een deel van hen was al eerder teruggekeerd naar Nederland.
Verhoord
De Zwitserse politie verhoorde de chauffeur na het ongeluk. Daarna mocht hij vertrekken. De man is inmiddels thuis in Nederland, vertelt directeur Arjan Koster van reisorganisatie Oad.
"Hij is lichamelijk in orde, maar mentaal is het een heel ander verhaal", zegt Koster. Over het onderzoek van de Zwitserse autoriteiten heeft hij geen verdere informatie gekregen.