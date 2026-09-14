Strafrechtelijk onderzoek gestart naar chauffeur van dodelijk busongeluk

Het Zwitserse Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar de chauffeur die achter het stuur zat bij het dodelijke busongeluk in Zwitserland. Afgelopen donderdag raakte de Oad-touringcar van de weg en kantelde. Vijf inzittenden kwamen om het leven, onder wie een 75-jarige vrouw uit Uden.

De Zwitserse autoriteiten onderzoeken of de chauffeur schuldig is aan meervoudige dood door nalatigheid en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. In Zwitserland is het gebruikelijk dat na een ernstig verkeersongeval een dergelijk onderzoek wordt ingesteld. Het ongeluk gebeurde donderdag aan het einde van de middag. In het oosten van Zwitserland raakte de bus van de weg en kantelde.