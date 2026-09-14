Wake voor vermoord ezeltje Pleun: 'Stilstaan bij gruwelijk leed'

Er komt een wake voor het vermoorde ezeltje Pleun. Het twee weken oude veulentje verdween vorige week uit een ezelopvang in Baarle-Nassau. Een dag later werd ze dood in de wei teruggevonden. Ze was zwaar toegetakeld en had een schotwond. Donderdagavond om zeven uur wordt het ezeltje herdacht.

Een dag nadat het twee weken oude ezeltje Pleun uit Het Ezelpaleis in Baarle-Nassau verdween, werd het veulentje dood teruggevonden in de wei van de opvang. Volgens eigenaresse Marlhene Mouws was Pleun zwaar toegetakeld en doodgeschoten. Veel mensen trekken zich het lot van Pleuntje aan. Daarom organiseren Nicolette Seggelink en Patriek Paap donderdagavond een wake voor het ezeltje. "Voor mensen wordt er na zo'n extreem geweldsincident vaak een stille tocht of wake georganiseerd. Voor dieren gebeurt dat eigenlijk nooit", zegt Seggelink. "We willen stilstaan bij het gruwelijke leed dat Pleuntje is aangedaan en tegelijkertijd Het Ezelpaleis een warm hart onder de riem steken."

Meer aandacht voor dierenwelzijn

Met de wake willen de organisatoren niet alleen Pleun herdenken, maar ook aandacht vragen voor dierenwelzijn. "Er gebeuren zoveel dingen die niet oké zijn richting dieren", zegt Seggelink. "Het zijn geen producten of accessoires, maar individuen met een eigen intrinsieke waarde. Ze voelen pijn en emoties, net als mensen." De initiatiefnemers hopen dat bezoekers daardoor ook breder nadenken over de manier waarop dieren worden behandeld. Waarom Pleun zoveel mensen raakt

Dat juist het verhaal van Pleun zoveel emoties oproept, verbaast Seggelink niet. "Het was een babydiertje van nog maar twee weken oud. Het is ongelooflijk dat zoiets kan gebeuren", zegt ze. "Dieren hebben geen stem. Laat Pleuntje daarom een boegbeeld zijn dat ons laat nadenken over hoe wij ons tot dieren verhouden."

Wake voor ezeltje Pleun (foto: Nicolette Seggelink).

Dankbaar voor alle steun

Mouws van Het Ezelpaleis is niet betrokken bij de organisatie, maar vindt het mooi dat er een wake voor Pleuntje komt. "We vinden het ontzettend mooi dat er vanuit zoveel mensen behoefte is om samen stil te staan bij Pleuntje. We zijn dankbaar voor alle liefde, steun en betrokkenheid." Hoeveel mensen donderdagavond naar de wake komen, is nog onzeker. De organisatie hoopt op een grote opkomst. "Als er honderd mensen komen, zouden we dat al fijn vinden. We merken in ieder geval dat het enorm leeft."