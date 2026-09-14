Drie handlangers van drugscrimineel Bolle Jos opgepakt in Ghana

In Ghana zijn drie handlangers van Bolle Jos aangehouden. Volgens de Ghanese narcoticadienst vertegenwoordigden de verdachten de uit Breda afkomstige drugscrimineel en faciliteerden ze zijn activiteiten.

De arrestaties volgden op een onderschepping van een cocaïnevracht door de Franse douane, schrijft de narcoticadienst op X. De autoriteiten onderzoeken wat de precieze rol was van de drie verdachten bij het smokkelnetwerk van Bolle Jos. De Ghanese dienst benadrukt dat het land geen veilige haven wil zijn voor drugshandelaren.

Het AD schrijft dat een van de drie gearresteerden Desmond C. is, een van de belangrijkste handlangers van Bolle Jos.

Minister David van Weel (Justitie, VVD) geeft de Ghanese narcoticadienst op X complimenten voor het oppakken van de handlangers. "Hiermee hebben ze de internationale drugshandel weer een slag toegebracht."

Containerschip

De enorme lading cocaïne werd door de Franse douane gevonden aan boord van een containerschip uit Ghana. Bij de laatste stop in Frankrijk, voor de eindbestemming Antwerpen, besloot de douane het schip te controleren, zo schetste De Telegraaf maandag.

Op basis van binnengekomen informatie werd gericht gezocht naar de grote partij drugs. Het zou dus niet om een routinecontrole zijn gegaan. In een container die bestemd was voor een bedrijfsadres in Dordrecht was het raak. Verstopt in de stalen doos zaten duizenden kilo's cocaïne met een straatwaarde van tientallen miljoenen euro's.