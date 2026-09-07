'Druk op Bolle Jos neemt toe, weer enorme lading coke van hem onderschept'

De Franse douane heeft zondagnacht duizenden kilo's cocaïne onderschept in de haven van Duinkerke. De enorme partij drugs, met een waarde van tientallen miljoenen euro's, zou mede toebehoren aan de organisatie van de nog altijd voortvluchtige Jos Leijdekkers, alias Bolle Jos. Dat meldt De Telegraaf maandag.

De enorme lading cocaïne werd gevonden aan boord van een containerschip uit Ghana. Bij de laatste stop in Frankrijk, voor de eindbestemming Antwerpen, besloot de Franse douane het schip te controleren, zo schetst de krant. Op basis van binnengekomen informatie werd gericht gezocht naar de grote partij drugs. Het zou dus niet om een routinecontrole zijn gegaan. Duizenden kilo's

In een container die bestemd was voor een bedrijfsadres in Dordrecht was het raak. Verstopt in de stalen doos zaten duizenden kilo's cocaïne met een straatwaarde van tientallen miljoenen euro's. Justitie vermoedt dat de organisatie van Bolle Jos sinds het verscherpte toezicht op zijn vermoedelijke schuilplaats in Sierra Leone steeds meer gebruikmaakt van andere West-Afrikaanse havens. De organisatie van Leijdekkers krijgt het de afgelopen maanden flink voor de kiezen. Grote ladingen cocaïne van het kartel, die vanuit Zuid-Amerika richting Europa worden verscheept, worden om de haverklap in beslag genomen.

Internationale druk

Zo onderschepte de Spaanse marine in mei nog een vrachtschip met dertigduizend kilo drugs aan boord. Ook zaten op het schip zwaarbewapende Nederlandse criminelen die als beveiligers zouden hebben gediend. De historische drugsvangst van de Spaanse marine:

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