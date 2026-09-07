'Druk op Bolle Jos neemt toe, weer enorme lading coke van hem onderschept'
De Franse douane heeft zondagnacht duizenden kilo's cocaïne onderschept in de haven van Duinkerke. De enorme partij drugs, met een waarde van tientallen miljoenen euro's, zou mede toebehoren aan de organisatie van de nog altijd voortvluchtige Jos Leijdekkers, alias Bolle Jos. Dat meldt De Telegraaf maandag.
De enorme lading cocaïne werd gevonden aan boord van een containerschip uit Ghana. Bij de laatste stop in Frankrijk, voor de eindbestemming Antwerpen, besloot de Franse douane het schip te controleren, zo schetst de krant. Op basis van binnengekomen informatie werd gericht gezocht naar de grote partij drugs. Het zou dus niet om een routinecontrole zijn gegaan.
Duizenden kilo's
In een container die bestemd was voor een bedrijfsadres in Dordrecht was het raak. Verstopt in de stalen doos zaten duizenden kilo's cocaïne met een straatwaarde van tientallen miljoenen euro's.
Justitie vermoedt dat de organisatie van Bolle Jos sinds het verscherpte toezicht op zijn vermoedelijke schuilplaats in Sierra Leone steeds meer gebruikmaakt van andere West-Afrikaanse havens. De organisatie van Leijdekkers krijgt het de afgelopen maanden flink voor de kiezen. Grote ladingen cocaïne van het kartel, die vanuit Zuid-Amerika richting Europa worden verscheept, worden om de haverklap in beslag genomen.
Internationale druk
Zo onderschepte de Spaanse marine in mei nog een vrachtschip met dertigduizend kilo drugs aan boord. Ook zaten op het schip zwaarbewapende Nederlandse criminelen die als beveiligers zouden hebben gediend.
De historische drugsvangst van de Spaanse marine:
De druk op Jos Leijdekkers wordt volgens de krant met de dag groter. Politie en justitie zien hem als een grote internationale speler in de drugswereld en als aanjager van hevig geweld. Zo vermoeden de instanties dat Bolle Jos ook een vinger in de pap heeft gehad bij de dodelijke geweldsexplosie in Overasselt van vorige week.
Overasselt
Een grote groep van ruim dertig zwaarbewapende mannen trok in het holst van de nacht door het Gelderse dorp en schoot op koelbloedige wijze de beveiliger van de boerderij van Jan G. dood. Volgens bronnen van De Telegraaf zou G. flinke ruzie hebben met Bolle Jos.
In mei probeerden de Nederlandse autoriteiten de voortvluchtige drugscrimineel tijdens een geheime operatie voor de kust van Sierra Leone in de kraag te vatten. Toch besloot de overheid de missie op het laatste moment af te blazen. Sindsdien wordt vooral ingezet op het afsnijden van de drugsroutes van Leijdekkers vanuit Afrika en het opvoeren van de internationale druk.
Beschermers betalen
Dat lijkt volgens de krant effect te hebben, het criminele imperium van hem zou langzaam scheuren beginnen te vertonen. Bronnen uit het criminele circuit zeggen dat Leijdekkers steeds meer moeite heeft om zijn beschermers in Sierra Leone te betalen. Ook zouden zijn schulden bij Cali-kartel gestaag oplopen.
De advocaten van Leijdekkers willen tegenover de krant niet reageren en ontkennen de betrokkenheid van Leijdekkers bij het incident in Overasselt. Justitieminister David van Weel lijkt vastberaden om de crimineel van zijn sokkel in de onderwereld te duwen. Vorige week liet hij nog weten ervan overtuigd te zijn dat Jos Leijdekkers uiteindelijk in de boeien wordt geslagen.
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