Weer illegale gokpraktijken ontdekt bij twee horecazaken in Helmond

Bij twee horecazaken in Helmond zijn zaterdag tijdens een controle illegale gokactiviteiten ontdekt. Dat laat de gemeente Helmond maandag weten. Vorig jaar werd bij een café in dezelfde stad ook al een illegale gokruimte ontdekt. Of het nu om dezelfde plek gaat, is niet duidelijk.

De controle werd uitgevoerd door het Peelland Interventieteam (PIT), samen met de gemeente Helmond, de politie en de Kansspelautoriteit (KSA). Meteen bij binnenkomst stuitten medewerkers van de KSA op een illegale gokzuil in combinatie met bonnen van goktransacties. De gokzuil was voorzien van illegale software waarmee kan worden gewed op sportwedstrijden.

Gokzuilen

Een gokzuil is een computer waarmee een speler via een internetverbinding en speciale software op de uitslag van een sportwedstrijd kan gokken. Dit soort zuilen zijn verboden, onder meer omdat er geen controle is op de leeftijd van de spelers of de eerlijkheid van het spel.

Ook kan de KSA door de illegaliteit geen controle uitvoeren op de geldstromen of de betaling van belastingen. Er gaan tientallen miljoenen euro's om in gokzuilen, vaak in combinatie met zware criminaliteit en witwassen.

Onderzoek

De KSA en de gemeente doen onderzoek. De resultaten hiervan kunnen gevolgen hebben voor de alcoholwetvergunning en exploitatievergunning van de zaak. De gemeente laat weten dat er sprake is van herhaald strafbaar gedrag. Vorig jaar werd in een café in Helmond een illegale gokruimte ontdekt. Of de gemeente daarop doelt, is onduidelijk.

Burgemeester Sjoerd Potters van Helmond spreekt zich duidelijk uit tegen illegale gokpraktijken in zijn gemeente. "Ze vormen een risico voor de veiligheid, trekken criminele netwerken aan en kunnen inwoners in financiële problemen brengen", zegt hij. "Deze praktijken passen niet bij een veilige, eerlijke gemeenschap."