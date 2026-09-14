Jongen (15) en man (18) opgepakt na steekpartij in Tilburg

De twee verdachten die zondag werden aangehouden na een steekpartij aan de Karel Doormanlaan in Tilburg zijn een 15-jarige jongen uit Tilburg en een 18-jarige man uit Oosterhout. Dat meldt de politie maandag. Bij de steekpartij raakte een 18-jarige man uit Tilburg gewond.

De steekpartij gebeurde rond tien voor drie 's middags. De 18-jarige man uit Tilburg vertelde de politie dat hij betrokken was geweest bij een ruzie waarbij ook was gevochten. Pas nadat de groep uit elkaar was gegaan, merkte hij dat hij een bloedende wond op zijn bil had. Die bleek te zijn veroorzaakt door een steekwond.

Na onderzoek kwam de politie een kenteken op het spoor dat leidde naar een adres in Breda. De bewoner bleek niets met het voorval te maken te hebben.

Korte tijd later meldden de 15-jarige jongen en 18-jarige man zich bij het politiebureau, waarop ze werden aangehouden.