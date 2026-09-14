Vrachtwagens en tractoren vormen erehaag voor zeer geliefde Cees

Met een erehaag van vele vrachtwagens en tractoren werd Cees Stuij uit Dussen maandagavond herdacht. Cees was geliefd en overleed eind augustus op 37-jarige leeftijd aan een hartaandoening.

Als eigenaar van een transportbedrijf was Cees een bekend gezicht in Dussen en omgeving. Ook gaf hij als docent les aan Curio in Breda. Volgens zijn collega Jaimy Gillis was hij erg geliefd onder collega's, studenten, werknemers van zijn bedrijf en de kerkgemeenschap.

Om hem te eren kwamen maandagavond vrachtwagens en tractoren naar Dussen. Langs de provinciale weg en bij het bedrijf van Stuij stonden ze opgesteld om hem de laatste eer te bewijzen. Een vrachtwagen met daarop de kist reed voorbij de stoet.

Dat was een emotioneel moment. "Je kunt zo weinig doen. Door er te zijn met het licht van de tractoren kunnen we hem het laatste beetje licht meegeven", vertelt een docent van Curio. Ook leerlingen van Cees stonden langs de kant van de weg. "Het besef was er nog niet. Tot nu", zegt Jelte. Marlie vult aan: "Nu wordt het heel echt. Dat is wel schrikken. Maar het voelde ook heel mooi om hier met zijn allen te zijn. Ik voelde me niet alleen."

Nadat de rouwstoet is voorbijgereden, komen de herinneringen aan Cees al snel naar boven. "Zijn lach, gezelligheid, zijn grappen en zijn manier van lesgeven. Het gaat allemaal gemist worden", schetst Jelte. Volgens de collega van Curio was Cees een mensenmens. "Afgelopen week hebben we veel foto's van hem verzameld en er was er niet één waarop hij niet lachte. Hij kon goed met studenten omgaan en kreeg alles voor elkaar met zijn optimistische humeur, dat hij tot het laatst uitstraalde."

Cees werd geboren met een hartaandoening. Toch kwam zijn overlijden onverwacht. "Plots, na een weekend feest, is zijn hart ermee opgehouden. Uiteindelijk is het toch onverwacht. Hij was overal bij betrokken. Hij had ontzettend veel drive en levenslust. Hij heeft echt geleefd", besluit zijn collega.