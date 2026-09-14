Grote controle in Eindhoven: ruim zestig boetes, 155 vapes en aanhouding

Bij een grote verkeerscontrole rond de Woenselse Markt en Kruisstraat in Eindhoven zijn vrijdag meer dan zestig verkeersboetes uitgedeeld. Ook werden 155 vapes gevonden. Dat meldt de politie Eindhoven maandag op Instagram.

De politie hield de controle samen met de Belastingdienst en handhaving van de gemeente Eindhoven. Naast 66 verkeersboetes werd een bestuurder aangehouden omdat hij onder invloed reed en een politieagent beledigde.

Drie mensen kregen een boete voor overtredingen rondom het werken met buitenlandse werknemers. In drie andere gevallen was er geen leidinggevende aanwezig waar dat wel had gemoeten. De Belastingdienst inde tijdens de controle ruim 5.300 euro aan openstaande belastingschulden.

Problemen

De politie werkt al langere tijd samen met de gemeente, de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie om het gebied rond de Kruisstraat en Woenselse Markt aan te pakken. Er spelen daar problemen zoals criminaliteit en overlast. De controles zijn onderdeel van die aanpak.