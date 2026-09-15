PSV verwacht dit jaar nog duidelijkheid over verbouwing van Philips Stadion

PSV verwacht voor het einde van het jaar duidelijkheid over de verbouwing van het Philips Stadion. Dat meldde de algemeen directeur van de Eindhovenaren, Marcel Brands, maandagavond in het tv-programma Rondo op Ziggo Sport.

“De planning is dat voor het eind van het jaar een ‘go’ of een ‘no go’ komt”, zegt Brands in het programma. Waar dat precies van afhankelijk is, laat de bestuurder in het midden. Wel zegt hij dat de verbouwing meteen na dit seizoen zal beginnen als die door kan gaan.

Verbouwing

PSV heeft ambitieuze plannen om het Philips Stadion fors uit te breiden. De club wil het stadion richting 2030 vergroten tot ongeveer 54.000 plaatsen, waarmee het PSV-stadion mogelijk het grootste stadion van Nederland wordt.

Tijdens de verbouwing blijft PSV gewoon in het eigen stadion spelen, meldde de club in maart. Volgens Brandts gaat het om een investering van 400 miljoen euro. Iets waar hij ‘buikpuin’ van krijgt, zegt hij bij Rondo.

Bovendien moet de verbouwing ook te bekostigen zijn zonder het halen van de Champions League. Als die 'go' er daadwerkelijk komt, moet het stadion in uiterst 2,5 jaar worden verbouwd, verwacht Brandts.

In dit dossier volgen we de ontwikkelingen rond de uitbreiding van het stadion.