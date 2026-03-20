Buren PSV-stadion zetten vraagtekens bij uitbreidingsplannen: 'Erg druk'

PSV-fans op de wachtlijst voor een seizoenkaart zien kansen. Door de uitbreidingsplannen hopen zij eindelijk een vaste plek in de stadion te krijgen. Donderdag werd bekend dat de club een ring op het stadion wil zetten, waardoor er misschien wel plek komt voor 60.000 bezoekers. Buurtbewoners vrezen tegelijk voor de overlast die al die nieuwe bezoekers kunnen veroorzaken. "Het wordt mij een beetje te groot", zegt een buurvrouw.

"Goed nieuws. Het is lastig aan kaartjes komen, omdat veel mensen een seizoenkaart hebben. Zo komen er meer plekken", zegt een PSV-fan. "Geweldig", roept een andere supporter. "De economie rondom Eindhoven is door ASML gegroeid en PSV moet meegroeien. De buurtbewoners zullen bang zijn voor parkeerproblemen , maar dat lossen ze wel op", denkt hij.

Daar zet een buurvrouw, die recht tegenover het stadion woont, haar vraagtekens bij, want ze heeft op wedstrijddagen niet alleen overlast van parkerende auto's. "Het is erg druk hier. Als je ziet hoe de auto's bekrast worden door de trappers van de fietsen dan ben ik er een beetje klaar mee. Ze kijken niet waar ze fietsen en gaan zo tussen de auto's door. Het wordt mij een beetje te groot."

En dat terwijl de club en gemeente graag zien dat meer mensen met het openbaar vervoer en de fiets komen. "We willen de druk op de omgeving zo veel mogelijk beperken en moeten goed kijken naar een mobiliteitsplan. Niet iedereen kan met de auto, maar dat snappen mensen wel", zegt wethouder Stijn Steenbakkers.

Flinke verbouwing

Een buurman ziet juist op tegen de verbouwing van het stadion. Als de plannen doorgaan, moet die in 2027 beginnen en in 2030 klaar zijn. "Qua geluid is het hier niet zo fijn", zegt hij. "Ze zijn hier al veel aan het bouwen geweest. Dan hoor je piepgeluiden, hoogwerkers en het echoot hier behoorlijk."

Toch zien de buurtbewoners een groter stadion op een plek buiten de stad niet zitten. "Het is hier begonnen dus het mag van mij hier blijven, ze moeten wel iets doen om de overlast tegen te gaan", hoopt de overbuurvrouw.

Plannen

Met de grote verbouwplannen zou er in 2030 plek kunnen zijn voor bijna 60.000 fans en zou het Philips-stadion het grootste stadion van ons land kunnen worden. De kosten van de verbouwing worden geschat op 450 miljoen euro. Nu is er plek voor 35.000 bezoekers.