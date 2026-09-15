Frans Bauer in tranen op tv na vroeggeboorte kleinkind Jan: 'Mooiste ooit'
Frans Bauer barst in tranen uit als hij zijn kleinzoon Jan voor het eerst ziet. Dat is te zien in de laatste aflevering van hun realitysoap. Het kindje werd in april zes weken te vroeg geboren in het Bravis Ziekenhuis in Bergen op Zoom, maar is gezond. "Ik vind dit het allermooiste wat ik ooit heb gezien."
"Och, vent toch", reageert Maris als haar Frans in tranen uitbarst. De stress, opluchting en blijdschap: alles komt eruit. "Zo niet normaal." De bevalling was dus al in april, maar was dit weekend uitgebreid te zien in de openhartige serie: De Bauers, een nieuwe fase.
"Er valt echt wat van me af", reageert Frans, als hij hoort dat hij opnieuw opa is geworden. Eerder zagen we in de serie hoe de zanger uit Fijnaart geen hap door zijn keel kreeg toen de bevalling bezig was.
'Hou van je'
Kort voor de bevalling neemt opa Frans nog een filmpje op met vader Jan voor zijn kleinzoon, zodat die dat later kan bekijken. "Lief kleinkind van me. Ik hou van je. Ooit ga je deze video zien."
In de realityserie wordt gelachen, maar ook de moeilijke momenten worden gedeeld. Zoals de zorg voor de moeder van Frans, die dementerend is en naar een zorgcentrum verhuist. De Bauers, een nieuwe fase is elke vrijdag te zien bij AVROTROS op NPO 1.
Eerder ging Omroep Brabant op bezoek bij de Bauers vanwege hun nieuwe serie: