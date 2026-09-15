Frans Bauer in tranen op tv na vroeggeboorte kleinkind Jan: 'Mooiste ooit'

Frans Bauer barst in tranen uit als hij zijn kleinzoon Jan voor het eerst ziet. Dat is te zien in de laatste aflevering van hun realitysoap. Het kindje werd in april zes weken te vroeg geboren in het Bravis Ziekenhuis in Bergen op Zoom, maar is gezond. "Ik vind dit het allermooiste wat ik ooit heb gezien."

"Och, vent toch", reageert Maris als haar Frans in tranen uitbarst. De stress, opluchting en blijdschap: alles komt eruit. "Zo niet normaal." De bevalling was dus al in april, maar was dit weekend uitgebreid te zien in de openhartige serie: De Bauers, een nieuwe fase.

"Er valt echt wat van me af", reageert Frans, als hij hoort dat hij opnieuw opa is geworden. Eerder zagen we in de serie hoe de zanger uit Fijnaart geen hap door zijn keel kreeg toen de bevalling bezig was.

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