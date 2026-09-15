Veel te heet: overgeplaatste gevangenen weer terug, PI belooft verbetering

De afdeling in de PI Vught die deze zomer deels werd ontruimd vanwege de hitte, zit weer vol. In juni werden nog 56 gevangenen overgeplaatst naar een gevangenis in Alphen aan den Rijn omdat de temperaturen in de cellen enorm opliepen.

"Nu de temperaturen weer zijn gedaald kunnen er weer gedetineerden op de betreffende afdeling in PI Vught geplaatst worden", meldt een woordvoerder. "De plekken zijn sinds maandagavond weer bezet. Ook het personeel van PI Vught, dat tijdelijk was meeverhuisd naar PI Alphen aan den Rijn, is weer terug."

In het huis van bewaring zitten mensen die wachten op hun proces. De meesten verblijven er maar enkele maanden.

Klimaatsysteem

In het najaar wordt het gebouw van het huis van bewaring in Vught verbouwd en dan wordt ook de klimaatbeheersing meegenomen. Volgens de woordvoerder moeten daarmee de problemen in de toekomst voorbij zijn.

Andere delen van het grote gevangeniscomplex in Vught hoefden niet te worden ontruimd.