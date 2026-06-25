Gevangenen Vught verhuisd naar Alphen aan de Rijn vanwege hitte

Het huis van bewaring in Vught heeft vorige week 56 gevangenen overgeplaatst naar een gevangenis in Alphen aan de Rijn vanwege de hitte. De verhuizing is vorige week al uitgevoerd omdat de temperaturen toen al hoog opliepen. “Het gebouw werd toen al veel te heet en omdat nog hogere temperaturen werden verwacht is uit voorzorg besloten tot de verhuizing", zegt woordvoerder Michael de Hoogh van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

De gedetineerden konden terecht in een leegstaande afdeling van de gevangenis in Alphen aan de Rijn. Deze afdeling staat leeg omdat de inrichting te weinig personeel heeft. Het personeel uit Vught gaat mee naar Alphen aan de Rijn. “We zijn heel bij dat onze Vughtse medewerkers mee wilde verhuizen”, aldus de woordvoerder.

Hitteprotocol

In het huis van bewaring zitten mensen die zijn opgepakt en in afwachting zijn van hun proces. De meesten verblijven er maar enkele maanden.

Andere delen van het grote gevangeniscomplex in Vught, waaronder de Extra Beveiligde Inrichting (EBI), worden niet ontruimd. Wel geldt daar een hitteprotocol, zodat de gevangen meer kunnen drinken, en er bijvoorbeeld op andere tijden wordt gelucht zodat dit niet in de volle zon gebeurt.

Klimaatbeheersing

De overgeplaatste gevangenen blijven tot september in Alphen aan de Rijn. In het najaar wordt het gebouw van het huis van bewaring in Vught verbouwd en dan wordt ook de klimaatbeheersing meegenomen. Volgens woordvoerder De Hoogh moeten daarmee de problemen in de toekomst voorbij zijn.

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